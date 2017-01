1.057 euros por ver a Isabel Pantoja en su primer concierto tras la cárcel

La filia española hacia la picaresca es eso capaz de convertir a un delincuente como Mario Conde en un “hombre hecho a sí mismo” o de echar polvo y paja sobre el blanqueo de capitales de Isabel Pantoja porque “es una artista que ha sufrido mucho”. Aquí todos vivimos con un Lute dentro. Vemos a un trepa y se nos encoge el corazón. La mitología del pilloibérico rebozada de insólita empatía provoca que el regreso de Pantoja a los escenarios tras sus aventuras -de trato preferente- en la trena la revalorice como tonadillera y la revista de un barniz underground que es carne de márketing. No en vano lleva desde 1985 -fecha de lanzamiento de Marinero de luces- ligando sus coplas a su vida, explotando musicalmente morbos y desgracias y pasando el cepillo una vez terminada la función.

En aquel mágico disco escrito por José Luis Perales lo mismo cantaba a Paquirri -el fallecido amor de su vida- en Era mi vida él que reprochaba las habladurías en Hoy quiero confesar y decía estar “algo cansada” de llevar “esta estrella que pesa tanto”. En su nuevo trabajo es Julián Muñoz -príncipe del Caso Malaya- quien recibe bola curva en Ahora que te vas, tema en el que se refiere a “un mal amante, un mal amigo y un profesional de la mentira”. Sin embargo, que Hasta que se apague el sol ya sea disco de oro no es recompensa suficiente por fraguarse un mito defraudando a Hacienda pico y pala, con verdadero folclore.

La entrada más cara de un concierto vendida en 2017 lleva el nombre de Isabel Pantoja, según datos de Ticketbis [plataforma de compraventa]. Se trata de un pase VIP para su actuación en Madrid del 11 de febrero por sólo 1.057 euros. Resulta llamativo si se tiene en cuenta que este año se han anunciado giras de artistas con tanto recorrido y aplauso como Bruno Mars, Aerosmith, Guns N' Roses, U2 o Enrique Iglesias. Paparruchas. La coplera vence siempre. Qué motor habrá en la industria comparable a la expectación cañí.

La entrada VIP supone privilegios como tener un asiento numerado de primera categoría, acceder al concierto sin colas, gozar de una recepción y bienvenida por el staff de cortesía, así como de una "cena cocktail snacks" antes del show.

Fue el 11 de noviembre de 2016 cuando se reencontró con los focos después de diez años de silencio musical -desde el homónimo Isabel Pantoja- en un concierto de público restringido dedicado a presentar su disco -rodeada de muchos amigos, con ciertos medios vetados y reproducido en streaming para todos sus fan-. Un larguísimo silencio cuya curiosidad pervive y se manifiesta en los elevados precios de sus entradas, ahora sí, en su gira oficial. Aquí está la primera gran fecha de su tour y hay alguien dispuesto a pagar más de mil euros por ostentar la categoría very important person junto a Pantoja.

Pantoja 1-0 Mars

Incluso comparando la gira de Isabel Pantoja con la de Bruno Mars -que es el tour de 2017 más vendido en la ya citada web de entradas-, puede verse que el pase más caro pagado por ver a Mars en Madrid ha alcanzado el valor de 556 euros, también para una categoría VIP. Asistir al show de Barcelona del exitoso cantante estadounidense -que presenta su álbum 24K Magic- ha llegado a costar 892 euros. Ni por esas supera a la tonadillera.

La gira de Pantoja consta sólo de tres conciertos -en Madrid, Barcelona y Sevilla- y, aun así, ha logrado posicionarse como la segunda artista nacional más vendida en Ticketbis, amén de la primera mujer del ránking. De los españoles sólo la supera Joaquín Sabina, cuya gira en nuestro país tiene siete conciertos. En tercera posición, Enrique Iglesias. El precio medio que hay que invertir por escuchar Hasta quese apague el sol -compuesto por su fallecido compadre Juan Gabriel- es de 160 euros para su concierto en Sevilla. En el caso de Sabina, el precio de uno de sus directos es de 149 euros para su actuación en Madrid, mientras que para ver a Enrique Iglesias se paga un precio medio de 81 euros.

El disco de la tonadillera se grabó con una orquesta sinfónica -”algo impagable hoy en día desgraciadamente para los artistas”- y pone voz a éxitos de Juan Gabriel y a seis temas que escribió para ella: "He amado a Juan Gabriel en todo y para mí ha sido un golpe muy duro porque él me estaba esperando allá. Este disco lo ha hecho él estando yo donde estaba, cuando salí de ese lugar, de cuyo nombre no quiero acordarme, ya me lo dieron: él eligió el título, los temas, la portada, él me lo regaló", aseguró, emocionada.

Su entrevista del lunes noche en El Hormiguero -primera que ha concedido la cantante desde su salida de la cárcel hace diez meses- es otro buen umbral para medir su repercusión: ha dado al programa su mejor cuota y se ha convertido en lo más visto de 2017. Casi seis millones de espectadores decidieron asistir a una amable conversación en la que no se pronunció en ningún momento la palabra “cárcel”, ni por parte de Pablo Motos, ni por parte de la ex presa. “Han sido dos años difíciles, intensos, dolorosos, de los que estoy tratando de salir psíquicamente a través de mi trabajo y mis canciones”, aseguró la artista. “Gracias a Dios estoy mejorando cada día”.