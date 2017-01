Fernando Aramburu negocia la adaptación de 'Patria' a serie de televisión

Patria (Tusquets), de Fernando Aramburu, asomó la cabeza a principios de septiembre y ya acumula nueve ediciones: unos 100.000 ejemplares vendidos. La crítica la ha bautizado como la mejor novela -al menos, nacional- de 2016 y desde entonces no pierde puntada en la lista de libros más comprados por el público. No sólo eso: ahora Tusquets está negociando una propuesta de adaptación de Patria para una serie televisiva, como ha confirmado la editorial a este periódico.

Es la tercera novela del autor vasco dedicada al dolor perpetrado por ETA. Fue con Los peces de la amargura (Tusquets) -su primera intervención narrativa en el terrorismo- con la que consiguió llegar a miles de lectores que aún no se habían fijado en uno de los mejores escritores en lengua castellana. El éxito llamó a su puerta. Y a día de hoy no ha abandonado su umbral. "Es cierto que estoy expuesto a ciertos peligros. Pero tan pronto como advierta que alguna instancia del poder intenta manipularme, cortaré mi discurso. Este libro ha salido sin dedicatoria ni prefacio, no he querido intervenir en la lectura de nadie. Se da desnudo", explicó en su día a este periódico.

"Después de Los Peces de la amargura he publicado libros que han vendido 2.000 ejemplares. Pero no estoy dispuesto a tocar la misma nota siempre: después de Patria, no vendrá Patria 2. Eso seguro. Me he comprometido con los lectores y no los utilizo para conseguir éxito y fama. Yo vengo de una clase social baja y todo esto me resulta bastante incómodo, no he sido educado para el éxito. Pero lo asumo, porque soy parte interesada. Cómo ser leído si no”.

Su primera novela, publicada en Tusquets hace 20 años, cuenta, necesitó unos 12 para llegar a la segunda edición. "Ahora pienso en el hombre que era entonces y en el que soy ahora y no ha cambiado nada. Podría hacer un gran esfuerzo por ser desconocido, pero ahora ya es difícil".

Ahora su última historia romperá sus propias costuras para llegar al amplio público televisivo y crecer mediáticamente a partir de las manos de los lectores. ¿A quién hace daño Patria? -¿A quién se lo hará en la pequeña pantalla?-. “Esta pregunta me descoloca porque yo tenía la ingenua pretensión de aportar algo positivo con el libro. Para que mi libro hiciera daño, debería ser leído. Cosa que no es obligatoria. Si desconcertara a algunos, me sentiría satisfecho. No quisiera hacer daño a nadie, ni siquiera a los de ETA. Mi intención no ha sido vengativa. Son vidas humanas diversas, en un paisaje cotidiano vasco. Si alguien se ha sentido dolido porque he manifestado algo que no debía decirse, lo siento mucho por esa persona”.