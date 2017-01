El fiscal pide cárcel para una tuitera por sus chistes de Carrero Blanco

Se llama Cassandra y tiene 21 años. En su perfil de Twitter se describe a sí misma como "radical feminista, chica transgénero, estudiante de Historia y voluntaria". Ayer la joven tuitera convirtió en trending topic a Carrero Blanco, el hombre de confianza de Franco, quien sucedió al dictador como presidente del Gobierno y desempeñó ese cargo durante la etapa final de la dictadura franquista hasta su asesinato a manos de ETA, en la llamada Operación Ogro.

Cassandra (@kira_95) ha denunciado en la red social que el fiscal le pide "2 años y seis meses de cárcel, más 3 años de libertad vigilada, por chistes de Carrero Blanco. Sólo eso, chistes de un dictador". El tuit se ha hecho viral y ya acumula más de 16.000 retuits y casi 8.000 favoritos. La petición de condena también recoge, según cuenta Cassandra a este periódico, "8 años de inhabilitación absoluta", lo que supondría no poder acceder a ningún cargo público en ese tiempo -de ratificarse la solicitud del fiscal-.

Me pide el fiscal 2 años y 6 meses de cárcel más 3 años de libertad vigilada por chistes de Carrero Blanco. Sólo eso, chistes de un dictador pic.twitter.com/a0eOAtWMgq — Cassandra (@kira_95) 10 de enero de 2017

Adjunta dos imágenes en las que aparecen algunos chistes acompañados de su fecha de publicación: "Película: A tres metros sobre el cielo. Producción. ETA films. Director: Argala. Protagonista: Carrero Blanco. Género: Carrera Espacial". O "Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de luna, ETA le pagó el viaje a ella"; "¿Carrero Blanco también regresó al futuro con su coche?". Incluso una canción de Estopa dedicada por la tuitera al militar: "Contigo quiero volar para poder verte desde el cielo, en busca de un imposible que se escapa entre mis dedos".

'Humillación a las víctimas de ETA'

Asegura que estos son algunos de los tuits por los que ha sido acusada por humillación a las víctimas del terrorismo. "Por enaltecimiento del terrorismo no", aclara. "Todo empezó en septiembre, cuando me llamaron para que fuera a Madrid, a declarar a la Audiencia Nacional. Yo soy de Murcia. La Fiscalía me denunció a través de la Guardia Civil, que fue la que hizo la investigación", relata. "Vi a lo que podía enfrentarme y me agobié mucho. Me dio ansiedad y depresión... pensar en lo que podía suponer una condena".

La joven cuenta que, en un primer momento, pensó "qué tontería, lo van a archivar", pero no fue así. "El 4 de enero me llegó un telegrama para que fuese al juzgado a recoger el auto de apertura del juicio oral, y ahí vi lo que pedía el fiscal".

No sé por qué tienen que acusarme de humillación a las víctimas del terrorismo... si ellas lo sienten así, que me denuncien ellas, ¿no?

Sus argumentos, entonces y ahora, se basan en que "es sólo humor sobre un personaje histórico": "No tenía intención de humillar a nadie. No sé por qué tienen que acusarme de humillación a las víctimas del terrorismo... si ellas lo sienten así, que me denuncien ellas, ¿no?". Cassandra explica que, dado que estudia Historia, acostumbra a "comentar el temario" que va viendo y "a veces, a hacer humor sobre él": "También he hecho algunas bromas sobre la invasión nazi de la Unión Soviética, y sobre Napoleón... pero los borré todos a raíz de esto. Estoy asustada".

No tiene, dice, antecedentes de ningún tipo. "Ahora sólo me queda esperar al juicio oral". Tras su denuncia pública en Twitter -donde acumula casi 5.000 seguidores-, muchos usuarios de la red social le han mostrado su apoyo.

Hasta Gabriel Rufián, diputado de ERC, se ha manifestado a su favor: "Supongo que Billy El Niño nunca ha sido juzgado porque no hizo ningún chiste de Carrero Blanco durante los 9 días que torturó a Lidia Falcón".