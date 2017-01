Los dos viudos de Bimba: el joven modelo y el exmarido millonario

Cuando Bimba conoció a Diego Postigo, trabajando con David Delfín (46 años), no despertó ningún interés en ella. Sin embargo, a la vuelta de un viaje a Nueva York lo empezó a ver de manera diferente. "Hasta entonces había pasado desapercibido, pero de pronto hubo conexión", relató ella misma en su libro Y de repente soy madre. Corría el año 2001 y la modelo tenía 26 años. Diego y ella comenzaron a salir y al año y poco de comenzar su noviazgo Bimba se quedó embarazada. Hasta ahora nunca se había planteado ser madre de manera sería pero Diego desbarató todos sus pensamientos. Él fue el primer hombre que verdaderamente le planteó un proyecto de vida en común.

"Todo lo hacíamos juntos; incluso fuimos de viaje a Brasil para dos semanas y nos quedamos dos meses desconectados de la realidad viviendo a saco nuestro idilio. Lo que más me atraía de él era su sentido del humor y que era una persona muy creativa, lúcida, con mucho talento, y a la vez, muy razonable", contó Bimba. Por aquel entonces, la pareja vivía con el hermano de Diego, Gorka Postigo, y el novio de éste, David Delfín, en una gran casa en el barrio madrileño de Chamberí. La modelo nunca hubiera renunciado su independencia de no estar completamente enamorada.

"Diego es el padre ideal, perfecto para mis hijas. Es muy tenaz y admiro su forma de pensar. Somos complementarios. Si no le conociera y mirase en un catálogo de donantes, él sería el elegido", aseguró Bimba en su libro. Sin embargo, como le ocurre a muchas otras parejas, el amor y la admiración mutua no fueron suficientes. Después de casarse en Badajoz y de tener a su segunda hija June en 2011, Bimba y Diego pusieron fin a su matrimonio. No a su amistad y a su responsabilidad como padres, que compartieron hasta el último día.

Aunque Miguel Bosé (60) se ha ofrecido a pagar la educación de su sobrinas, no haría falta porque diferentes fuentes consultadas por EL ESPAÑOL han asegurado a este medio que Diego procede de una familia con mucho dinero, con negocios inmobiliarios y vinculados al mundo del arte y de la moda. Él es músico y fue compañero de Bimba en el grupo The Cabriolets. Solo hay que echar un vistazo a sus redes sociales para comprobar que es un padre entregado, que ama por encima de todas las cosas a su hijas, y que con el triste fallecimiento de la modelo, se ha ido su otra mitad. De hecho, hace unas horas ha publicado un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para despedirse de la modelo. "Fly baby fly. Descansa en paz", ha escrito junto a un icono de un corazón y un vídeo de Bimba cantando.

Fly baby fly. Descansa en paz ❤️ Un vídeo publicado por @diegopostigo el 23 de Ene de 2017 a la(s) 11:31 PST

SU ULTIMA PAREJA

Charlie Centa es el joven modelo inglés, de 24 años, que ha pasado con Bimba los últimos años de su vida. Se convirtió en su principal apoyo cuando a la modelo le diagnosticaron cáncer de mama en 2014. Tanto que se atrevió a raparse la cabeza para empatizar con la enfermedad de su novia.

Aunque cuentan que tenían una relación abierta, se querían mucho y el británico cuidaba mucho de ella. La diferencia de edad nunca fue tampoco un impedimento. Los suyo fue un flechazo a primera vista, todo lo contrario que con Diego.

Charlie estaba patinando con un amigo en la calle cuando Bimba se fijó inmediatamente en él. "Fue como ver a un ángel caído del cielo. Es muy guapo", aseguró en una entrevista. La modelo se acercó a él, sin pensarlo dos veces, y le dijo que estaba preparando un casting, aunque ya lo había cerrado. Como él le dijo que no estaba interesado, ella insistió y al final le convenció asegurándole que iba a ser una fiesta muy divertida, con cerveza gratis y que se podía llevar a quién quisiese.

Desde esa noche no se separaron jamás. Charlie no tuvo objeción alguna cuando Bimba le planteó irse a vivir a Sotogrande con sus hijas, después de que el cáncer llegara a sus vidas. La modelo tomó esta decisión porque quería vivir tranquila y sin el ajetreo de la capital, a la que solo viajaba para cumplir con algunos compromisos profesionales y para acudir a sus revisiones médicas en el Hospital Ramón y Cajal.

El joven prefiere vivir el duro golpe de la muerte de su novia en la intimidad y no ha hecho ningún tipo de declaración ni en los medios ni en las redes sociales. Se le pudo ver este martes en el tanatorio, muy afligido, para dar el último adiós a Bimba Bosé.