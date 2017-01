El emotivo mensaje de Diego Postigo, el ex marido de Bimba

El fallecimiento de Bimba Bosé a los 41 años a causa de un cáncer de mama ha conmocionado a todos. Mucho más a las personas que siempre estuvieron con ella como su ex marido Diego Postigo. A pesar de hace unos años que la pareja se había separado siempre han mantenido una excelente relación por el bienestar de sus hijas Dora (13 años) y June (5). Es por eso que el músico ha querido compartir un emotivo vídeo de la modelo en la que aparece cantando a capella junto a un compañero tocando la guitarra. "Fly baby fly. Descansa en paz", ha asegurado Diego en el texto que acompaña al documento gráfico.

El gesto ha provocado que enseguida los fans y seguidora de Bimba hayan llenado las redes sociales del músico de comentarios de condolencias para él y la familia. Unas horas de que saltara la noticia de la muerte de la sobrina de Miguel Bosé (60), Diego Postigo fue visto con sus dos hijas cerca de la embajada Argentina en el barrio de Salamanca, según pudo conocer EL ESPAÑOL. Todos han permanecido unidos ante esta triste noticia.

"Diego fue el primer hombre que me sugirió un proyecto de vida común. Nos conocíamos porque habíamos trabajado juntos con David Delfín (46) antes de que yo me fuera a Nueva York. […] Lo que más me atrajo de él fue su sentido del humor, nos reíamos muchísimo y es una persona muy creativa. Cuando empezamos a salir tenía 26 años", aseguró Bimba en su libro Y de repente soy madre.

En 2013, Bimba y Diego pusieron fin a su relación, pero como decimos siempre han estado en contacto. Se les ha podido ver juntos en muchas ocasiones asistiendo a fiestas y conciertos. En el día de la madre el músico no dudó en felicitar a su ex pareja: "¿Hay algo más puro que el amor de una madre? Feliz Día a todas las madres bellas y poderosas".