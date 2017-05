Felipe y Letizia: 13 años de casados, 13 desencuentros

La inusual lluvia que aquella mañana del 22 de mayo de 2004 cayó sobre Madrid fue percibida por algunos ciudadanos como un presagio de lo que le ocurriría al matrimonio de Felipe (49 años) y Letizia (44) en años venideros. Lo cierto es que, 13 años después de esa fecha, la relación de los reyes españoles va viento en popa, pero no se ha librado de las desavenencias y desencuentros, aunque en el caso de los monarcas éstas se han hecho más visibles que nunca debido a su condición regia y a las cientos de cámaras que, desde el día de su pedida de mano, les acompañan.

1. Discusión en pleno acto y cada uno por su lado

En junio de 2015 se celebró el Fórum Impulsa de la Fundación Princesa de Girona. A ella acudieron unos sonrientes reyes patrios que escondían, eso sí, una latente tensión que se hizo evidente justo antes de tomar asiento. La reina Letizia, asidua a gesticular mientras habla, dio muestras de un visible enfado con su marido, que le llevó incluso a sentarse a unos cuantos metros del monarca. El semblante serio de ambos durante todo el acto no dejó lugar a dudas de la discusión del matrimonio.

2. El suceso de Zacatecas

Salió a la luz en el mes horribilis de la reina Letizia, justo a las pocas semanas de que saltara a los medios el SMS que había enviado a su compi yoguiJavier López Madrid (49) a raíz de la implicación de éste en el caso de las tarjetas black. El conocido como vídeo de Zacatecas mostró a una Letizia que ignoraba una visita oficial a una biblioteca del museo de Guadalupe en Zacatecas y se dedicaba a mirar estanterías llenas de libros, haciendo caso omiso a los ruegos de su esposo.

3. La huida de Palma de Mallorca

Fue una de las broncas más sonadas entre Felipe y Letizia, que casi deriva en separación real. El verano de 2013, los reyes atravesaron una grave crisis en su matrimonio que quedó patente en el viaje fugaz de la asturiana a Mallorca. Letizia llegó más tarde que el resto, apenas se dejó ver por la isla y regresó a Madrid antes de lo previsto, dejando plantados a su marido y a sus hijas. Este hecho pronto desencadenó los rumores sobre una profunda grieta en su relación, una de las más graves, que sólo se acalló cuando semanas después reaparecieron en Buenos Aires para defender la candidatura olímpica de Madrid 2020.

4. La orden de Letizia en su debut en sociedad

Fue su primer desplante al entonces príncipe de Asturias, la que para algunos fue una metedura de pata imperdonable, la primera, la que sentó el precedente de una mujer con carácter, tanto como para interrumpir al futuro rey de España. El famoso "Déjame terminar" de Letizia a su prometido aquel 6 de noviembre de 2003 fue producto de los nervios y el afán comunicativo de la asturiana, pero algunos nunca le perdonaron esas ínfulas.

5. El día que le llamó "sordo" a su marido

Murcia fue el escenario en el que Letizia, entonces princesa de Asturias, dio muestras de su carácter cuando, en un acto oficial en 2008, comentó varias veces algo a su marido, que no pareció entenderla. "Hijo, ¡hoy estás sordo, la verdad!", le espetó visiblemente molesta al futuro rey.

6. Le da plantón en la proclamación

Pocos ciudadanos han tenido oportunidad de ver lo que sucedió antes de que los futuros reyes y sus hijas llegaran al Congreso de los Diputados para la proclamación, el 19 de junio de 2014. Al salir del Palacio de la Zarzuela y con los vehículos ya preparados, Felipe abrió la puerta e indicó a su mujer que entrara, pero ésta prefirió irse a acompañar a sus dos hijas al coche que iba a transportarlas hasta la Cámara Baja, dejando al monarca plantado y sin saber qué hacer durante unos minutos.

7. Espejito, espejito

El día de la Pascua Militar de este mismo año, la reina Letizia hizo un curioso y público desplante no sólo a Felipe VI, sino también al resto de autoridades que se encontraban junto a ellos. En un momento de la recepción ya en el Palacio Real, la asturiana sacó un espejo de su bolso y se retocó el maquillaje, ante la atónita mirada de su esposo y del resto de acompañantes. El gesto, muy criticado en las redes sociales, fue considerada toda una falta de respeto hacia su marido.

Hola,Letizia: acicalarse mientras estás en una conversación es de maleducadas. De nada. pic.twitter.com/aeY3fXds38 — Rata de urna 🐾//*// (@RataDesletrada) 7 de enero de 2017

8. "Si te paras con cualquiera no vamos a acabar nunca"

En ocasiones, la regañina no sólo ha ido dirigida a Felipe VI, sino también a otras personas. En esta ocasión, el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de La Coruña Carlos González-Garcés se sintió ofendido después de que Letizia le considerara, a su juicio, un "cualquiera". Todo comenzó en 2011, durante una visita oficial con besamanos incluido. El monarca charlaba animadamente con unos y con otros cuando su mujer, visiblemente molesta, le recriminó que se entretuviera tanto en sus conversaciones. "¡Si te paras con cualquiera, no vamos a acabar nunca!", le espetó no sin cierto enfado.

9. Y antes de la fiesta se armó 'la marimorena'

Los reyes Felipe y Letizia discuten como cualquier pareja, aunque sus trifulcas son captadas por millones de ojos que les escrutan. En una ocasión, acudían a una fiesta en casa de unos amigos del rey en la zona de Somosaguas (Madrid). El tono elevado de la asturiana y su tendencia a gesticular de forma notable provocaron que los vecinos de la zona se dieran cuenta de que los reyes estaban discutiendo, aunque destacaron que era principalmente ella la que se desahogaba ante un impasible y estoico Felipe. La disputa se zanjó de forma abrupta nada más llegar al umbral de la puerta, pues ambos se dieron cuenta de la importancia de guardar las formas en público, sin ser conscientes quizá de que los vecinos habían reparado en los tensos minutos anteriores.

10. Aburrida del discurso de su marido

Muchos de los discursos pronunciados por Felipe VI cuentan pasan por el puño y letra de Letizia, que da el visto bueno a los textos y a su puesta en práctica. No es el caso de las palabras pronunciadas con motivo de la cancelación del viaje a Francia de los reyes, en marzo de 2015.

Felipe VI improvisó un discurso de un minuto y medio que, a juzgar por el rostro de Letizia, no era del agrado de ésta. De hecho, en alguno de los momentos (a partir del segundo 48 del vídeo) llega incluso a prorrumpir algún que otro sonido de forma disimulada mientras le dirige duras miradas a fin de que finalice su alocución.

11. "Esto ya se acaba. Nos vamos"

Uno de los momentos más surrealistas tuvo lugar en marzo de 2013 durante un acto en la embajada española en la Santa Sede, antes de la primera misa del Papa Francisco. Felipe departía con políticos y autoridades de la Conferencia Episcopal mientras la entonces princesa de Asturias conversaba por teléfono en una habitación contigua. En un momento dado, Letizia se acercó a su marido y le interrumpió diciéndole "Me han dicho que esto se acaba ya, que nos echan, nos vamos ya". Al príncipe no le quedó otra que acompañar a su esposa hasta la salida.

12. Las enigmáticas palabras

Una cena en honor al presidente de Uruguay celebrada en 2013 desencadenó un aluvión de memes y vídeos de todo tipo cuando la entonces princesa de Asturias, sentada en una mesa redonda enfrente de su marido, se dirigió a él con unas palabras imperceptibles pero de las que se percibía que vocalizaba algo parecido a "jódete". El rostro serio y contundente de Letizia unido a este hecho provocó que se refirieran a este episodio como otra de las trifulcas de la pareja real durante el annus horribilis de su matrimonio.

13. Desplante de Felipe VI a su mujer

Los enfados en estos 13 años no sólo han estado protagonizados por Letizia y dirigidos a su marido. También el monarca ha dejado en evidencia, en ocasiones, a la asturiana. Así sucedió en tierras peruanas, en noviembre de 2010. Durante la visita oficial de los entonces príncipes de Asturias, Felipe se olvidó de su esposa y dejó que ésta paseara a su libre albedrío mientras trataba de ubicarse. Minutos después, apareció a lo lejos para incorporarse, tarde, a la comitiva oficial.