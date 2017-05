La prensa extranjera se rinde a los pies de Letizia

Llegó, vio y venció. El paso de la reina Letizia (44 años) por Holanda no pudo ser más triunfal. La prensa española ya se hizo eco del impacto que causó, primero porque no se esperaba la presencia de los reyes al cumpleaños del rey Guillermo de los Países Bajos (50) y, en segundo lugar, por el estilismo que eligió, propio de una actriz de Hollywood para desfilar por la alfombra roja de los Oscar. A la prensa extranjera tampoco le ha pasado desapercibido el look de la reina, a juzgar por la repercusión que ha tenido en los medios de comunicación europeos.

"¡Letizia de España, como una diva de Hollywood! Llegó muy sexy al cumpleaños de Guillermo Alejandro", titulaba la publicación germana Bunte, que aprovechó la coyuntura para considerar a la asturiana como un auténtico icono de estilo y una de las damas más elegantes de la realeza europea. También tuvo palabras para Máxima Zorreguieta (45) de la que afirmó que no tenía todo el protagonismo que le correspondía debido al papel de la propia Letizia.

"¡Vaya regalo de cumpleaños!" La reina Letizia deja pasmados con su vestido largo escarlata al acudir con su marido Felipe VI a la fiesta privada del rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos", era, por su parte, el piropo en forma de titular procedente del británico Daily Mail. El tabloide, que consideraba la elección de Letizia como un regalo al anfitrión holandés, alababa asimismo la elegancia del monarca patrio. "Sorprendió con su elegante vestido rojo de Stella McCartney (...). El cabello de Letizia parecía listo para la alfombra roja gracias a unas ondas propias de Hollywood", proseguía el periódico Daily Mail.

Para The Telegraph, "Letizia de España robó el protagonismo del cumpleaños privado del rey de los Países Bajos". Según la publicación, la reina "rara vez se equivoca" y esta vez no iba a ser diferente. "Letizia parecía increíble. sus ondas separadas y el lápiz labial rojo inyectaron aún más glamour a su mirada", apuntaba.

Muy similar fue la opinión de Startsat60, que aseguraba que la reina consorte "sorprendió con su vestido y prácticamente acaparó todo el protagonismo (...). Letizia es, a menudo, aclamada como uno de los miembros más atrevidos de la realeza cuando se trata de apostar por la moda, con trajes más llamativos que sus homólogos".

Paris Match, por su parte, consideraba a la esposa de Felipe VI (49) "una de las más elegantes de La Haya este sábado" debido a ese vestido-capa asimétrico que realzaba su figura y le dotaba de cierto halo de sofisticación típica de la Meca del Cine.

Lo cierto es que las celebraciones privadas con parte de la realeza europea en la residencia de Noordeinde apenas habrían trascendido en nuestro país de no ser por el impacto que ha causado Letizia en los medios. Estaba previsto, de hecho, que los invitados a la cena ofrecida por el anfitrión holandés accedieran al lugar por las caballerizas reales y no por la puerta principal a fin de otorgar a la celebración un carácter más íntimo.

Sin embargo, Letizia eclipsó a todos sus homólogos ya desde el mismo momento en el que abandonaba el hotel en el que se alojaba junto a su marido. La prensa se ha mostrado unánime a la hora de valorar su aparición, anunciada a última hora por la Casa Real española.

El rojo, su color fetiche

La reina Letizia tiene su propio código de vestimenta y juega con él. Si para los actos clave que han marcado su vida como royal ha recurrido al blanco (como en la pedida de mano o en la proclamación de su marido como rey), cuando se trata de deslumbrar a Europa prefiere el rojo, uno de los colores, por cierto, que más le favorecen.

Así ocurrió, por ejemplo, en la boda de Federico (48) y Mary de Dinamarca (45), meses antes de su propia boda. El espectacular diseño de Lorenzo Caprile (50), un vestido largo en tul de seda natural y crepé, cumplió con su cometido a la perfección: impresionó, pasó a la historia y sigue siendo considerado como uno de los mejores estilismos de la reina Letizia desde que llegó a Zarzuela a finales de 2003.

En la víspera del enlace de Victoria de Suecia (39) y Daniel Westling (43), en 2010, Letizia volvió a optar por su color estrella, aunque esta vez se decantó por un diseño de su modisto de cabecera, Felipe Varela (49), con escote palabra de honor y abertura en la pierna, que ya lució de nuevo en su visita oficial a Perú.

Al margen de eventos regios en el Viejo Continente, lo cierto es que el armario de Letizia está plagado de prendas y complementos de este color que ella suele utilizar también en su día a día, consciente de que el rojo es una apuesta segura, pues es uno de los tonos que mejor le sientan. Y lo sabe.