Este jueves, los suscriptores de EL ESPAÑOL tienen una cita exclusiva con Pedro J. Ramírez. Junto al periodista especializado Cristian Campos, examinará en directo el pulso electoral, las alianzas posibles y las decisiones que marcarán la próxima legislatura.

El 29-N que puede cambiarlo todo: analizamos las elecciones en La Hora del Suscriptor

El jefe de Opinión Cristian Campos y el director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, analizarán este jueves, 22 de octubre, en un encuentro exclusivo con los suscriptores las claves políticas, los escenarios de Gobierno y las consecuencias de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Las urnas vuelven a concentrar la atención de todo el país. Tras la disolución anticipada de las Cortes, España se prepara para unos comicios decisivos que podrán votar más de 38,7 millones de electores y que definirán la composición del próximo Congreso de los Diputados y del Senado.

La campaña, que arrancará el 13 de noviembre y se prolongará hasta el día 27, llega en un contexto de máxima incertidumbre: pactos enquistados, candidaturas en construcción, encuestas que anticipan un reparto ajustado de escaños y un tablero político marcado por la economía, la inmigración, la convivencia territorial y la estabilidad institucional.

¿Conseguirá algún bloque una mayoría suficiente para gobernar? ¿Qué papel jugarán los partidos minoritarios en la futura investidura? ¿Cómo influirán la economía, la seguridad, la política territorial y la relación con Europa en el voto de los españoles? ¿Y qué escenarios se abren si ninguna fuerza alcanza los 176 diputados necesarios para ser investida en primera votación?

Para analizar en profundidad los entresijos de la campaña, desgranar los datos de las encuestas y examinar las posibles coaliciones y alianzas posteriores al 29N, EL ESPAÑOL celebra este jueves, 22 de octubre, una nueva edición de ‘La Hora del Suscriptor’. Un encuentro único y exclusivo —conducido por Arturo Criado, Subdirector de EL ESPAÑOL - Invertia — en el que Cristian Campos aportará las claves informativas y responderá a las primeras preguntas sobre todo lo relacionado con la convocatoria electoral y el futuro político de España.

Un espacio para la participación de los suscriptores

Pero ‘La Hora del Suscriptor’ no es solo un espacio para el análisis experto, sino un canal de diálogo bidireccional. En la segunda parte del encuentro, los suscriptores tomarán la palabra para plantear directamente sus dudas, compartir reflexiones e interactuar en directo con el director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, viviendo de primera mano el pulso del periodismo político y el análisis electoral al más alto nivel.

¿Está el país ante un cambio de ciclo político? ¿Qué consecuencias tendrá el resultado electoral para la estabilidad del Gobierno, la economía y las políticas públicas? ¿Qué escenarios de pactos son más probables tras la noche del 29N?

Estas y muchas otras preguntas tendrán respuesta este jueves, 22 de octubre, a partir de las 19:00 horas. ¡No te lo pierdas!