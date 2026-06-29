Teatro Flamenco Madrid presenta "Ay, Amor, Amor!", un espectáculo especial con motivo del Orgullo 2026

Un homenaje a la libertad, la diversidad y las grandes figuras que desafiaron las convenciones a través del arte el próximo 30 de junio en Teatro Flamenco Madrid.

Tras el éxito del pasado año, Teatro Flamenco Madrid vuelve a estrenar, en una única función, el especial flamenco creado y producido con motivo de la celebración del Orgullo de este año, "Ay, Amor, Amor!".

Concebido bajo la premisa de que el flamenco ha sido históricamente un territorio de refugio, vanguardia y resistencia, el espectáculo se articula como un profundo homenaje a figuras que desafiaron las convenciones de su tiempo, tales como Miguel de Molina, Antonio el Bailarín y Federico García Lorca.

No es una propuesta elegida al azar: es un homenaje directo a figuras que utilizaron su arte para abrir caminos de libertad en épocas donde el silencio era la norma. Hoy, en pleno siglo XXI, "Ay, amor, amor!" recoge ese testigo para recordar que, aunque los tiempos han cambiado, la visibilidad sigue siendo un acto de justicia artística.

Bajo la dirección de José Galván, que a la pregunta de qué es "Amor, Amor” comenta que "es un espectáculo flamenco muy necesario. No tanto para reivindicar, sino para normalizar todos los tipos de amor que existen entre todos los tipos de personas que hay en el mundo y nos enfrenta a una realidad que existe y que nos encantaría que fuera la normalidad más absoluta."

Ay, Amor, Amor!

El espectáculo rompe con los códigos visuales y escénicos más tradicionales. Aquí, las fronteras de género se difuminan: el bailaor se atreve con el cante, la cantaora se acerca al toque y la bata de cola deja de ser un atuendo femenino para transformarse en un símbolo de libertad absoluta. Es una explosión de talento multidisciplinar, donde la rabia, la dulzura y la verdad se encuentran para lanzar un mensaje claro: el flamenco también es orgullo.

El elenco, compuesto por cinco artistas multidisciplinares de una calidad técnica incuestionable, vuelve a estar encabezado por el polifacético Alberto Sellés (Candidato a Mejor Intérprete Masculino de Danza - Premios Max 2023) define "Ay amor, amor!" como "un espectáculo flamenco que refleja todos los tipos de amor y todos los tipos de pareja que existen, toda la diversidad con referencias musicales y artísticas de todos aquellos artistas que rompieron y que confiaron en su manera de amar, de ser y de sentir."

En definitiva, "Ay, amor, amor!" no es solo un espectáculo de flamenco: es una invitación a celebrar que, como dice su lema, no importa a quien ames, sino hacerlo.

La gira de este "especial Orgullo" arrancará en Teatro Flamenco Sevilla este martes 23 de junio y continuará en los Teatros Flamencos de Madrid y Barcelona.

Teatro Flamenco Madrid

C/ del Pez, 10

30 de junio a las 20:45h