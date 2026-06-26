Balloon Museum se suma a Madrid Orgullo 2026 con una activación especial

Balloon Museum se reafirma como un espacio abierto, inclusivo y pensado para personas de todas las edades y todo tipo de familias, sumándose, del 25 de junio al 5 de julio, a la celebración del Orgullo de Madrid 2026.

Balloon Museum se suma a la celebración del Orgullo de Madrid con una activación especial de Invisible Ballet, la instalación creada por Hyperstudio junto al artista Mauro Pace, que transformará temporalmente su característico vórtice de globos blancos en una espiral de colores inspirada en la bandera arcoíris. La intervención, que se podrá ver del 25 de junio al 5 de julio, convierte una de las obras más emblemáticas de la exposición Euphoяia – Art is in the Air en una celebración visual de la diversidad, la libertad y el encuentro.

La serie Ballet encarna la esencia del aire y el movimiento a través de una forma circular y helicoidal que recrea un tornado. En Invisible Ballet, los globos se desplazan siguiendo ciclos coreografiados dentro de una corriente de aire artificial, generando una danza hipnótica y un caos orgánico en constante transformación. Presentada en una sala de paredes espejadas, la instalación multiplica los reflejos y difumina los límites del espacio, dando lugar a una experiencia inmersiva en la que los globos parecen fundirse y desaparecer.

Con motivo de la celebración del Orgullo Madrid 2026, los tonos blancos habituales de la instalación darán paso a los colores del arcoíris, estableciendo un diálogo entre la fuerza invisible que pone en movimiento la obra y los valores de diversidad, visibilidad y celebración que caracterizan al Orgullo de Madrid.

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La activación forma parte del espíritu abierto y participativo de Euphoяia – Art is in the Air, la exposición que reúne 14 instalaciones de gran formato firmadas por artistas internacionales como Philippe Parreno, Martin Creed, Karina Smigla-Bobinski, Rafael Lozano-Hemmer, A.A. Murakami o Hyperstudio. Lejos de una experiencia contemplativa tradicional, la muestra invita a jugar, descubrir y participar, consolidándose como un espacio de encuentro para personas de todas las edades y para todo tipo de familias, donde la creatividad, la diversidad y la convivencia se celebran desde la experiencia compartida.

Ubicada en el Escenario Puerta del Ángel, en el Recinto Ferial de la Casa de Campo, Euphoяia – Art is in the Air permanecerá abierta hasta el 6 de septiembre. En pleno verano, Balloon Museum se consolida como uno de los grandes planes culturales de la temporada, ofreciendo una experiencia inmersiva y accesible para disfrutar con amigos y en familia. Concebido como un espacio inclusivo y acogedor para todos los públicos y todo tipo de familias, el recorrido invita a compartir el arte desde la emoción, el juego y la participación.

Sobre Balloon Museum y Lux Entertainment

Concebido y producido por Lux Entertainment, Balloon Museum debutó en Italia en 2021 y ha crecido hasta convertirse en una de las principales iniciativas culturales internacionales, atrayendo a más de 8 millones de visitantes en todo el mundo. Reconocido como un ejemplo de excelencia italiana, cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura italiano y ha recibido tres World Best Event Awards y ocho Italian Best Event Awards por su excelencia en el entretenimiento experiencial y el diseño expositivo.



Sus producciones han viajado a 23 grandes ciudades de Europa, América del Norte y Asia, en espacios emblemáticos como el Grand Palais de París, La Nuvola en Roma, Mana Wynwood en Miami y Marina Bay Sands en Singapur.

Lux Entertainment es una empresa italiana líder especializada en formatos itinerantes y site-specific que combinan instalaciones monumentales, entornos interactivos y espectáculos en vivo.