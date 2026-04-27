"Un hijo": cuando la infancia guarda algo más oscuro de lo que imaginas

El próximo 15 de mayo de 2026 llega a los cines Un hijo, la nueva película de Nacho La Casa, un inquietante thriller psicológico que se adentra en los claroscuros de la infancia y en los silencios que pueden ocultar verdades perturbadoras. Protagonizada por Macarena García y Hugo Silva, la película construye una atmósfera de creciente tensión donde lo aparentemente cotidiano comienza a resquebrajarse.

En el centro de la historia se encuentra María, una psicóloga escolar sin experiencia que empieza a sospechar que algo no encaja en Guille, un niño de 8 años recién llegado al colegio. Detrás de su actitud tranquila y su aparente felicidad, María intuye un secreto que podría tener consecuencias imprevisibles. A medida que trata de descifrar los enigmáticos dibujos del pequeño, la investigación la llevará a enfrentarse no solo a sus propias dudas, sino también a la firme e inquietante resistencia del padre del niño. Lo que comienza como una simple intuición se transforma en un descenso progresivo hacia una verdad tan compleja como inquietante.

Escena de la película

El reparto lo completan Jesús Carroza y el joven Ian Cortegoso, que da vida a Guille, aportando una intensidad silenciosa que se convierte en el eje emocional del relato. Juntos, construyen una historia donde la tensión psicológica y el misterio se entrelazan con una mirada sensible sobre la infancia y sus códigos ocultos.

Escena de la película

Desde Zona Ñ queremos invitarte a descubrir Un hijo antes de su estreno en salas. Sorteamos entradas dobles, para que seas de los primeros en adentrarte en este perturbador relato el lunes 4 de mayo en Madrid y el jueves 7 de mayo en Barcelona.

Una propuesta que atrapará a quienes disfrutan del cine psicológico, las historias cargadas de misterio y los relatos que exploran las zonas más complejas de la mente humana.