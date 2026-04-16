"La Ahorcada": el amor, la culpa y los fantasmas que no descansan

El fantasma de una cantautora desencadena una espiral de locura y muerte en el nuevo thriller sobrenatural de Miguel Ángel Lamata, protagonizado por Eduardo Noriega y Amaia Salamanca.

El próximo 24 de abril de 2026 llega a los cines La Ahorcada, la nueva película de Miguel Ángel Lamata, una historia de terror psicológico que retuerce las fronteras entre el amor y la locura. El director zaragozano, conocido por su mirada siempre inquieta sobre el comportamiento humano, aborda aquí una de sus obras más oscuras: una tragedia amorosa marcada por el deseo, el abandono y la persistencia de los fantasmas que se niegan a desaparecer.

Tras ser repudiada por su amante, una cantautora decide poner fin a su vida en el jardín de la mansión donde compartió su relación. Pero su espíritu no encuentra descanso. Atormentado por la traición, el fantasma de la joven se queda atrapado en la casa, provocando una espiral de venganza y horror que transforma el día a día de la familia que ahora la habita en una pesadilla sin salida. Solo la pequeña Patti, interpretada por Cosette Silguero, una niña con dones de médium espiritista, logra comprender la dimensión del Mal que se esconde entre las sombras.

Escena de La ahorcada

La Ahorcada cuenta con un reparto de primer nivel encabezado por Eduardo Noriega, Amaia Salamanca, Norma Ruiz, Anastasia Fauteck y Veki Velilla. Junto a ellos, Rosa Martín, Cristina Gallego y Raúl Sanz completan el elenco de esta historia que combina tensión emocional, atmósfera onírica y un ritmo que va del susurro al grito. Cada personaje aporta una capa más de fragilidad y misterio a este relato donde los sentimientos más intensos se transforman en fuerzas destructivas.

Escena de La ahorcada

Desde Zona Ñ queremos invitarte a descubrir La Ahorcada antes de su estreno en salas. Sorteamos 15 entradas dobles para que seas de los primeros en vivir esta experiencia escalofriante el miércoles 22 de abril en Madrid.

Una cita imprescindible para quienes aman el cine español, las emociones intensas y las historias capaces de mirar de frente al abismo de la pasión, la memoria y el más allá.