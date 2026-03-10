“Un altre home”: cuando el amor se reinventa y las certezas se tambalean

El próximo 27 de marzo llega a los cines Un altre home (Otro hombre), la nueva película de David Moragas, una mirada íntima y contemporánea sobre el amor, el deseo y las contradicciones que surgen en la vida a los treinta. Con sutileza y humor, el director barcelonés construye un retrato cercano y emocional de una generación que busca certezas en medio de la incertidumbre.

Protagonizada por Lluís Marquès, Quim Àvila y Bruna Cusí, la película nos presenta a Marc y Eudald, una pareja estable cuya vida parece ir sobre raíles... hasta que la llegada inesperada de un nuevo vecino altera su equilibrio. A partir de ese instante, las preguntas sobre la rutina, la pasión y la fidelidad se entrelazan en un juego de verdades a medias donde nada es tan claro como parece.

UAH_STILLS_PARA_PRENSA_1.2.1

Con una puesta en escena luminosa y un tono entre la comedia romántica y el drama emocional, Un altre home invita a reflexionar sobre las expectativas amorosas y la búsqueda de identidad en la madurez. La dirección de Moragas destaca por su naturalismo y cercanía, y el trío protagonista brilla en una historia que combina ternura, deseo y una punzante melancolía.

UAH_imagen2

La película inaugurará el D’A Film Festival y confirma a David Moragas como uno de los directores más personales del cine catalán reciente, capaz de retratar los vínculos humanos con sensibilidad y modernidad.

