Las 25 llamadas a la acción del 'II Wake Up, Spain!': las conclusiones del Davos español

Más de 200 líderes del mundo de la política, la empresa, la ciencia y la sociedad civil se han dado cita en Madrid durante la última semana. Bajo el paraguas del II Foro Económico Español 'Wake Up, Spain!', todos ellos han hecho un llamamiento a la acción. A pasar de las palabras a los hechos para que este país despierte y se ponga a trabajar para salir de la crisis provocada por la guerra de Ucrania justo cuando empezábamos a recuperarnos de la Covid-19.

Han sido más de 50 horas de debates, más de 60 intervenciones individuales y entrevistas, casi una decena de mesas redondas... Todas ellas con un objetivo común: aportar ideas para la reconstrucción de la economía española dejando a un lado los partidismos.

Un punto de encuentro por el que han pasado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; tres vicepresidentas del Gobierno; cinco ministros; el secretario general de la OCDE, Mathias Corman; empresarios como Antonio Huertas, Ana Botín, Federico Linares, Hortensia Roch, Brad Smith o Jean François Fallacher.

Wake Up, Spain! 2022 Sara Fernández / Silvia P. Cabeza

Todos ellos unidos bajo el paraguas común de "pasar a la acción", como animaba la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, en su alocución durante la clausura de esta II edición de 'Wake Up, Spain!', que busca ser un punto de encuentro para la elaboración de ideas y propuestas con un carácter permanente.

Han sido muchas las propuestas que han salido durante estos cinco días. Por eso, desde EL ESPAÑOL, Invertia, D+I y EY hemos elaborado conjuntamente estas 25 llamadas a la acción que recogen el sentir común de todos aquellos que han participado en 'Wake Up, Spain!'.

1.- Grandes consensos

Lo dijo bien claro el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi: "Es necesaria una unidad de Estado y acuerdos cuando sean necesarios". Una frase que respaldaron los sindicatos y que estuvo en el tono general de las intervenciones de la mayor parte de los empresarios que acudieron a 'Wake Up, Spain!'. Grandes acuerdos que ayuden a superar los retos que España y Europa tienen por delante y que permitan actuar con una sola voz dando certidumbre y confianza a las empresas que quieran venir a invertir a nuestro país. Ejemplos como el PERTE de los microchips anunciado por Pedro Sánchez en 'Wake Up, Spain!' son un buen ejemplo de ello. "Un paso más" en el proceso de ganar soberanía digital en la Unión Europea y, en concreto, en España, como dijo el presidente de Accenture, Domingo Mirón.

2.- Ante Putin, más Europa

Hubo unanimidad en que la guerra de Ucrania ha cambiado las previsiones. La incertidumbre se ha convertido en compañera de viaje. Para responder a la agresión rusa contra Occidente, la respuesta debe ser más Unión Europea. Lo decía Cristina Garmendia, presidenta de Cotec, quien insistía en la necesidad de apostar "por las potencialidades" que tenemos trabajando unidos junto al resto del Continente. Sin olvidar aquellas que se abren cooperando con el resto del mundo.

3.- Autonomía estratégica

La pandemia y la guerra han puesto de relieve la vulnerabilidad del Viejo Continente. Dependencia energética y de materias primas. Lo advirtió en el I 'Wake Up, Spain!' el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, y en esta edición ha sido uno de los grandes mantras. El propio Imaz recordaba que hay que apostar por la transición y otras fuentes endógenas que tenemos, pero también "atender al norte de África y a sectores estratégicos industriales básicos, como el de la automoción". No solo en energía, también en otros sectores clave como la defensa, la agricultura o la sanidad. ¡Cuidado! Autonomía estratégica no es sinónimo de desglobalización; el proceso de internacionalización global cuenta con ventajas que deben mantenerse.

4.- La Europa de la Defensa

La inversión en defensa es esencial, empezando por "tener la superioridad en la información", tal y como destacó el Jemad, Teodoro Esteban López. Un aumento del dinero invertido en este campo hará que España juegue el peso geopolítico que debe por el espacio que ocupa: puente con Latinoamérica y frontera Sur de Europa y la OTAN. Deben también incrementarse las sinergias entre lo civil y la defensa, ya que pueden contribuir a incrementar la capacidad estratégica de España y Europa, tal y como explicó el presidente del Real Instituo Elcano, Jose Juan Ruiz.

5.- España, exportadora de energía

Sol y viento deben ser las materias primas que sirvan para generar electricidad en España. Desde Bogas a Reynés pasando por Galán coincidieron en el diagnóstico. Sólo así se podrá cumplir con el objetivo de descarbonización fijado en Europa y reducir -aún más- la dependencia energética. Es fundamental para ello impulsar las interconexiones con la Unión Europea, algo en lo que ya se está trabajando. Para ello es indispensable buscar la cooperación de las autoridades europeas. El objetivo debe ser que la Península deje de ser una isla energética.

6.- El Hidrógeno verde

Puede ser la energía del futuro y España tiene una gran oportunidad en este campo. Lo decía el CEO de Alstom, Henri Poupart-Laffarge, cuando destacaba que "el mix energético de España hace que la economía del hidrógeno sea muy competitiva". Es indispensable aprovechar los fondos NextGen para que las empresas que investigan sobre hidrógeno verde puedan llevar a cabo sus proyectos y consolidar a España como principal polo de esta energía. Algunos de esos proyectos "ya son una realidad", como explicó el presidente de Fertibera, Javier Goñi.

7.- Acelerar los PERTE

Lo decía el presidente de EY, Federico Linares, en la inauguración: "Se han hecho cosas notables con los PERTE. Pero no están llegando a la economía real. La aportación real al PIB ha sido del 0,3%. Hay una enorme oportunidad". Es el momento de que la política, la empresa y la sociedad civil apuesten de forma decidida por este vehículo que debe transformar la economía de nuestro país. La digitalización debe formar parte de todo este proceso y en ello vamos a tener que afanarnos porque se necesitan 210.000 puestos de trabajo en este campo. Como dijo el presidente de Manpower Group, Raúl Grijalba, "salvo que compañías y Administraciones públicas no empiecen a hacer que cada persona evolucione y crezca profesionalmente, no conseguiremos que llegue al puesto que requerimos".

8- Pacto por las infraestructuras

Es el guante que lanzó el presidente de Seopan, Julián Núñez. Sus cálculos dicen que es necesaria una inversión en infraestructuras verdes o de equipamiento público cercana a los 250.000 millones de euros. Su ejecución debe estar comprometida con el cumplimiento de la Agenda 2030. Debemos acelerar en esta materia, ya que como el propio Núñez explicó, somos "el último país de Europa en inversión pública por habitante".

9.- 'Motor' del coche eléctrico

La primera fábrica de baterías de España estará en Sagunto, pero nuestro país necesita -al menos- otras tres más. Podemos y debemos mantener nuestra posición de segundo país exportador de automóviles en los próximos años. Fue el presidente de Seat, Wayne Griffiths, quien puso el objetivo que debemos fijarnos: "Coches sostenibles, eléctricos y fabricados en España". Se necesita para ello mayor apoyo a la industria, pero también más puntos de recarga, ventajas fiscales y una mayor concienciación. Como bien dijo Francisco Riberas, presidente ejecutivo de Gestamp, "una oportunidad en un sector que se está reinventando", para muchas compañías.

10.- Un urbanismo más humano

Las ciudades deben crecer, transformarse y ser humanas. Es clave para ello repensar cómo va a ser el urbanismo del futuro, pero también apostar por una "construcción con criterio", como reclamaba la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Ahí tenemos el ejemplo de Madrid Nuevo Norte, cuyo presidente, Álvaro Aresti, destacó que las ciudades deben servir para que los ciudadanos las vivan y las disfruten.

11.- Reindustrialización

"Vivimos en un momento histórico para aumentar nuestra competitividad", decía la Ministra de Industria, Reyes Maroto. Los PERTE deben ayudar a reconvertir a la industria española en su conjunto. Lograr la reindustrialización de España es clave para impulsar la cohesión territorial y frenar la despoblación. Se requiere para ello poner las luces largas y conseguir que en 2030 se hayan cumplido los objetivos fijados en el Componente 12 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

12.- Bajar impuestos

El Banco de España ha revisado a la baja el crecimiento del PIB de España. Estima una subida del 4,5% (un punto menos que en diciembre) y de una elevada inflación (7,7%). Ante esta situación se requieren medidas de actuación urgente, como las que contempla el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania aprobado por el Gobierno. Pero también rebajas fiscales que alivien el aumento inflacionario y que fomenten la inversión y el emprendimiento a largo plazo, como van a hacer Madrid, Valencia y Murcia.

13.- Agricultor digital y sostenible

Estos dos últimos años han puesto de relieve que el sector primario es fundamental. La digitalización del sector será esencial. Vamos hacia un ganadero y agricultor digital que manejará el blockchain o la inteligencia artificial como cualquier otro profesional. Pero también apostar por su sostenibilidad medioambiental y económica. Hay que tener en cuenta que el crecimiento de las necesidades alimentarias se situará sobre un 70% de las necesidades actuales, pero la superficie agraria no puede aumentar más. Por ello es necesario optimizar "el potencial" de los terrenos que tenemos disponibles actualmente, pero también fomentar la edición genética para contribuir a la regeneración de la cabaña ganadera.

14.- Seguridad para desplegar el 5G

"El 20% de nuestros ingresos se convierte en capex", decía el CEO de Vodafone España, Colman Deegan. Las 'telecos' están en un momento de gran inversión para lograr el despliegue del 5G, pero también para preparase ante la llegada de las nuevas redes de comunicación que vendrán en el futuro. Por eso se necesitan operadores fuertes, que requieren el apoyo de los gobiernos y las autoridades de competencia para poder consolidarse, y para ello necesitan que "Europa otorgue un marco de juego justo", tal y como pidió el CEO de Orange España, Jean-Françoise Fallacher. El CEO de Iberia de Ericsson apuntó que el 5G "será la primera red que traerá el internet de los sentidos". Criticó que vamos por detrás de otros países en la implantación, pero también destacó que España es el país que más casos de uso de colaboración público-privada ha presentado a la UE.

15.- Colaboración público-privada

Ha sido una constante durante la segunda edición de 'Wake Up, Spain!' la necesidad de impulsar la colaboración entre lo público y lo privado para lograr que los fondos europeos sirvan de verdad para modernizar la economía española. Es imprescindible contar para ello con todos los niveles de la Administración, desde el Gobierno hasta las Comunidades Autónomas, pasando por los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales, cuyo papel será esencial en la distribución y dispersión de los fondos europeos.

16.- Pacto político por la sanidad

España no debe perder el foco que la pandemia ha puesto en la Sanidad. Como ha reclamado Juan Abarca, presidente del IDIS, es urgente que las formaciones políticas dejen a un lado sus diferencias para impulsar un gran pacto por la sanidad. Una propuesta que se debe extender como estrategia a largo plazo que sirva para atraer inversiones del sector farmacéutico y sanitario. Hay que aprovechar en el campo 'farma' el tejido industrial que tenemos para conseguir que "España sea un hub mundial de producción de medicamentos", como pidió Juan López-Belmonte, consejero delegado de Rovi y presidente de Farmaindustria. Eso conlleva también una apuesta por la modernización tecnológica que reclamaba la presidenta de Fenin, María Vila: "Se trata es de modernizar y digitalizar el sistema sanitario".

17.- Por una nueva organización empresarial

Las empresas del siglo XXI deben ser proyectos que no aspiren a sobrevivir, sino que deben aspirar a crear proyectos corporativos y humanos que contribuyan a generar una economía de calidad. Es indispensable para ello el compromiso de las corporaciones, pero también de las Administraciones Públicas, tal y como expuso la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Es vital impulsar mecanismos de protección y apoyo a las empresas en problemas, pero también que estas aumenten la formación de sus trabajadores y se comprometan también a evitar el 'dumping' salarial. Hay que potenciar la digitalización en las pymes, sólo un 15% se están adentrando realmente en la nueva era.

18.- Reducción de deuda

El empleo de medidas fiscales debe servir para incentivar las inversiones del sector privado. Eso no es óbice para que no se continúe el proceso de reducción de la deuda pública que debe acometerse con urgencia para evitar poner en riesgo las finanzas públicas.

19.- La importancia del ESG

Los criterios ESG son cada vez más importantes para los inversores. Empresas social y medioambientalmente responsables que contribuyan a un mejor crecimiento económico. Como señaló Antonio Huertas, presidente de Mapfre, es algo que "no tiene vuelta atrás, aunque debe hacerse con sentido". Ahí jugarán un papel esencial los reguladores, pues toda transición que conlleva incrementos de capital para las empresas podría poner en jaque ese proceso de cambio.

20.- Tecnología más humana

La conversación entre José Andrés y el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, puso de relieve cómo la tecnología no es ni buena ni mala. Todo depende de las personas, ya que "son ellas las que la utilizan para hacer que la vida de los ciudadanos sea mejor" y pueden contribuir a hacer que la vida de los ciudadanos sea mejor o resolver problemas que aparentemente no tienen solución.

21.- Más soberanía y mejor uso de los datos

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, propuso que en el contexto internacional, con diferentes puntos de vista sobre el uso los datos, donde la UE tiene un concepto humanista, es imprescindible que nuestros datos se queden en Europa y sean gestionados por Europa. El presidente mundial de NettApp, César Cernuda, apuntó que sólo usamos el 30% de los datos que generamos y aportó dos indicadores: las empresas eficientes en el uso de sus datos son 23 veces más eficientes y tienen 19 veces más posibilidades de tener éxito. No es de extrañar que el presidente de Mutua, Ignacio Garralda, advirtiera: el gran reto empresarial ahora es "transformar datos brutos en datos útiles".

22.- La ciberseguridad, en todo

A medida que nos vayamos digitalizando habrá más gente dedicada a robar datos. La ciberseguridad llegará un momento que esté totalmente integrada en cualquier sistema digital, pero hasta ese momento hay que aplicarla externamente y formar a las personas en todos sus ámbitos, apuntó Javier Zubieta, director de Marketing y Comunicación Secure e-Solutions de GMV. Javier Mira, presidente y CEO de FacePhi, afirmó que es imprescindible unir el concepto de transformación digital al de ciberseguridad porque "una cosa sin la otra va a traer muchos problemas". El director de UNICC (United Nations International Computer Center), Sameer Chauhan, explicó que en esta agencia de la ONU la ciberseguridad es clave para proteger a los refugiados, pues intentan robarles datos para hacerlos más vulnerables.

23.- España, una gran oportunidad

El español y presidente mundial de NetApp, César Cernuda, señaló que "tenemos un gran país al que desde fuera se le reconocen muchas fortalezas, como las grandes empresas, universidades e ingenieros, debemos aprovecharlo, somos nosotros los que nos quejamos y somos victimistas". En la misma línea, el argentino Martín Umarán, cofundador de Globant y presidente EMEA, apuntó que "España tiene todas las características para convertirse en un hub para startups. Ahora mismo los emprendedores de todo el mundo eligen dónde emprender, saben dónde les conviene y ahí España tiene una gran oportunidad".

24.- Promocionar carreras STEM desde muy niñas

Hubo consenso entre todos los ponentes de la mesa de educación. Para evitar la brecha de género en los puestos directivos y en los nuevos empleos es necesario inculcar a las jóvenes las ventajas de las carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) desde muy niñas. Se obliga a elegir demasiado pronto, cuando los jóvenes no tienen suficientemente claro su futuro. Por eso es importante trabajar con las familias para que les orienten bien desde pequeños.

25.- Un problema con el talento

La escasez de perfiles para la nueva era digital planeó sobre todo el 'Wake Up, Spain!'. El 80% de los egresados no tiene las competencias para lo que necesitan las empresas. Sergi Biosca, CEO de NTT Data en España, indicó que "los fondos Next Generation son una gran oportunidad para empresas, administraciones y ciudadanos", pero "la clave para que todo funcione es contar con el talento necesario", que actualmente no existe en el mercado. "Tenemos que diseñar los cursos y la formación desde la demanda", reflexionaba Hortensia Roig, presidenta de EDEM, pues "casi todo lo que se demanda son competencias digitales" y añadía, sin olvidar otras competencias, que "hay que formar al ser humano completo".

