La política económica, muy presente la tercera jornada de 'Wake Up, Spain!'

La tercera jornada de Wake Up, Spain! centrada en proyectos de inversión que favorezcan la cohesión social y territorial con un enfoque en la digitalización, avanzó de la mano de destacados representantes de la sociedad civil, tres ministros, tres presidentes de Comunidad Autónoma, el alcalde de Madrid y 15 Presidentes o CEO de las principales compañías de los sectores TIC, transporte, banca, turismo, agroalimentario y construcción.

La actualidad política, económica y social estuvo presente en todas las conversaciones, especialmente las protagonizadas por la vicepresidenta segunda, la presidenta del al Comunidad de Madrid y el presidente de la Comunidad Valenciana.

Tras la dura rebaja de previsiones para la economía española que anunció el Banco de España el pasado martes, la vicepresidenta intentó animar a la audiencia actualizando los datos oficiales de ejecución de inversiones, que alcanzan los 8.500 millones de euros en 520 convocatorias de ayudas que ya han sido resueltas, asegurando que el reparto de los fondos europeos está alcanzando ya una "velocidad de crucero" y que en 2023, habrá "resultados palpables" en la economía española gracias a estas inversiones como, en su opinión, ya estamos viendo como consecuencia de algunas reformas relevantes, como la laboral.

Sin embargo, Calviño no detalló la cantidad exacta de fondos que la resolución de esas convocatorias ha llegado de forma finalista y efectiva al tejido productivo.

Wake Up, Spain! Miércoles 6 de abril 2022. Sara Fernández / Silvia P. Cabeza

Como era de esperar, menos eufórica se mostró la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien, a las puertas de la primera reunión del presidente del Gobierno con el nuevo líder de la oposición, apeló a la necesidad de reducir gasto por parte de las administraciones – como también reclamó el alcalde de la capital, recortando “hacia adentro, y no hacia afuera” – y exigió la bajada absoluta de casi todos los impuestos para que España sea competitiva con otros países”. "Si no, nuestras empresas buscarán otros territorios", advirtió Díaz Ayuso.

El presidente de la Comunidad Valenciana recogió el guante afirmando que “hay margen en las Comunidades Autónomas para ayudar" ante la subida generalizada de precios, agravada por la invasión de Ucrania, añadiendo, "Nosotros vamos a reducir un 10% todas nuestras tasas".

En este contexto, la intervención de la presidenta de una entidad financiera resultó especialmente sugerente. Tras declarar que urge minimizar la burocracia en torno a los fondos Next Generation EU y agilizar su ejecución, criticó que “es un desperdicio que a los bancos no se nos utilice más en ese proceso” porque no hay sector con tanta capilaridad y capacidad para llegar a tantas grandes empresas, pymes o proyectos de innovación como la banca, que podría anticipar la financiación de los fondos europeos y proporcionar financiación adicional.

En relación con la presión inflacionista, derrochó una sinceridad y valentía poco habitual en estos foros públicos, cuando afirmó que “con el precedente de las pensiones, es muy difícil que los salarios no se indexen al IPC, algo que podría restar competitividad a la economía española, inmersa en la recuperación postcovid”.

Entrando más en las materias del día, se abordó el componente social tanto de las infraestructuras como de la movilidad y la vivienda. "La movilidad física es determinante para la movilidad social y profesional” afirmó la ministra del ramo, añadiendo que el único modo de transporte capaz de asegurar sostenibilidad, cohesión y progreso es el ferrocarril. En materia de construcción apeló a “construir con criterio”, aludiendo a que hay zonas de nuestro país que han estado al margen del desarrollo que hemos experimentado y debemos actuar para sustanciar este déficit. Con criterio o sin él, lo que quedó claro a la luz de las intervenciones es que el ritmo de recuperación del mercado inmobiliario será más lento, pero con cifras positivas.

A su vez, en esta materia se destacó que existe un déficit de conectividad intermodal en nuestros puertos, por ejemplo, y por ello hay que hacer una inversión muy necesaria. El Corredor Mediterráneo vincularía todo este tipo de infraestructuras. Y como no podía ser de otra manera, desde el ámbito empresarial se abogó por el pago por uso como una de las grandes oportunidades para cambiar el modelo actual. "Tarificar las infraestructuras es fundamental. En España no llegamos al 20%. En el momento que lo adoptemos daremos un paso de gigante”, se dijo. Está por ver si, con la inflación al 10%, los bolsillos de los españoles dan para ello y el Gobierno prosigue con sus planes comprometidos con Bruselas o la invasión en ucrania es la excusa perfecta para apartarse, si quiera temporalmente, de ellos.

Los debates en torno al sector agrario también estuvieron muy pegados a la actualidad. El ministro de agricultura anunció que unas 600.000 hectáreas que se encontraban en barbecho se cultivarán con cereales y oleaginosas como el girasol para paliar la escasez derivada de la guerra en Ucrania. Después de que el lunes el presidente del Gobierno alertara de los problemas de seguridad alimentaria en el mundo, el ministro le puso cifras, advirtiendo de que el crecimiento de las necesidades alimentarias se situará sobre un 70% de las actuales, “pero la superficie agraria no puede aumentar más". En este contexto, los expertos del sector destacaron la importancia de la digitalización como el camino para situar a esta industria en el "lugar donde se merece" a nivel mundial, con tecnologías como la inteligencia artificial (IA) o el IoT (Internet de las Cosas), que permiten aportar mejoras tanto para el agricultor como el consumidor.

Representantes del sector TIC apelaron a su vez al uso de la tecnología como palanca para avanzar en el proceso de transición energética, afirmando que, si conseguimos que el 75% de la población adopte la tecnología 5G en 2030, habremos reducido un 15% la huella de carbono. El sector de automoción aportó también su grano de esperanza destacando la gran oportunidad que supone el PERTE del vehículo eléctrico y conectado para nuestra industria, que supone dos millones de empleos y el 10% del PIB, y en el que España es el segundo productor de Europa.

Por tercer día, Wake Up, Spain! dio mucho de sí, adelantando a la mitad de la semana muchos debates macroeconómicos previstos para la sesión final. No nos perdamos la sesión de este jueves, centrada en la educación, el empleo y la inversión en capital humano.

***Juan Pablo Riesgo es Socio Responsable de EY Insights

Sigue los temas que te interesan