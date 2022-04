Martínez-Almeida: "Los Juegos Olímpicos tarde o temprano se celebrarán en Madrid"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeid, interviene en la tercera jornada del 'Wake Up, Spain!' Luca Piergiovanni

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles durante su intervención en el foro Wake Up, Spain! de EL ESPAÑOL que los Juegos Olímpicos se celebrarán en la capital española "tarde o temprano", aunque todo hace indicar a que será después de 2036.

Estas palabras del alcalde madrileño se producen semanas después de que Alejandro Blanco, presidente del COE, descartara a la capital como sede de las Olimpiadas dentro de catorce años. Una decisión tomada entre la institución y el gobierno municipal de la ciudad a instancias de las indicaciones y recomendaciones del COI, que consideran que ése no es el momento idóneo.

Pero Martínez-Almeida no renuncia a su sueño olímpico tras los intentos fallidos de los sucesivos gobiernos municipales en 2012, 2016 y 2020. "El sueño olímpico lo tenemos ahí", ha admitido el alcalde, que ha prometido que lo logrará con "consenso social, político e institucional", así como de la mano del Comité Olímpico Español.

Pero el regidor madrileño, nuevo miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular, también ha querido comentar la difícil situación económica que atraviesa la capital por cuanto "somos la única institución que no ha recibido inyección de dinero extra a raíz de la pandemia"... Y ahora ha llegado la inflación disparada, entre otras causas, por la guerra en Ucrania.

"El alza de los precios de la energía nos está poniendo en una situación complicada", ha admitido Almeida, que ha asegurado que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha tenido un sobrecoste de 100 millones de euros respecto a lo presupuestado. Pese a ello, ha descartado que se plantee una subida del precio del transporte público. "Ahora toca recortar hacia dentro y no hacia fuera", ha zanjado.

En este sentido, su partner (en estos términos habla el alcalde) Isabel Díaz Ayuso, que también ha intervenido este miércoles en el Davos español, ha reivindicado el recorte de gasto público y político como respuesta a la crisis económica. Y ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que recorte burocracia: "No puede ser que tengamos 22 Ministerios. Son gastos exacerbados que no se ajustan a cómo está ahora mismo la economía. No es el estado de bienestar, es el bienestar del Estado".

Ayuso, que es partidaria de reducir el número de diputados de la Asamblea de Madrid (aunque la izquierda bloquea la iniciativa), ha afeado a Pedro Sánchez que su Gobierno no ha tenido "ni un sólo gesto de austeridad en estos años después de todo lo que estamos viendo". Una postura que comparte Almeida, que ha reivindicado el "modelo de Madrid".

¿Cuál es este? Un modelo que "pese a haber sido señalado de insolidario" es "útil" y "solidario", pues "el crecimiento económico y la creación de riqueza es solidario". "Seguridad jurídica, colaboración público-privada, presión fiscal razonable... Las personas vienen a Madrid porque sienten que tienen la capacidad de construir su propia vida".

Por último, el regidor madrileño ha analizado a su manera el Manchester City-Atlético de Madrid que se disputó ayer. "El Atleti hizo el partido que correspondía, un partido muy serio", ha sostenido desatando las risas de los asistentes (su equipo perdió 1-0). "Habrá remontada, estoy seguro", ha zanjado.

