Los fondos europeos se postulan como los grandes impulsores de la cohesión social rural y urbana

El desarrollo de infraestructuras ha traído de la mano gran parte del desarrollo económico protagonizado por España durante las últimas décadas. Un avance en el que ahora se suman cuestiones como la digitalización o el tratamiento de residuos. Actividades que cada vez ocupan un lugar más importante en el día a día de muchas compañías del sector.

Esta evolución ha sido abordada durante la tercera jornada de Wake Up, Spain! en una mesa moderada por Fernando González Cuervo, socio de Infraestructuras de EY España y en la que han participado Alberto Jiménez Ortiz, director de Desarrollo Corporativo de Itínere; Ignacio Clopés, director general de Ferrovial Construcción en España, Francia, Portugal, América Latina, Oriente Medio y Australia; Alexis Salas, director de Ingeniería de Orange España y Justo Vicente, CEO de construcción de Acciona para España, Portugal y África y de ASUMA.

Mesa redonda. Las infraestructuras y la cohesión territorial

Ignacio Clopés, ha repasado la evolución vivida durante los últimos años. "Se da la paradoja de que, entre las infraestructuras que han sido un éxito en el pasado, destacan la ferroviaria de alta velocidad o la de energía eólica. Sin embargo, hoy encontramos cuellos de botella importantes en infraestructura energéticas. En eólica marina, por ejemplo, Europa ya ha instalado 25GW cuando en España aún no hemos entrado en ese segmento".

De cara al futuro más cercano, en opinión del director general de Ferrovial Construcción, es prioritario terminar de afinar parte de los grandes desarrollos de los últimos años. "En lo que tiene que ver con las infraestructuras tradicionales, las ferroviarias destacan como las que más impulso han tenido de la mano de la alta velocidad. Ahora queda rematar esta inversión. Existe un déficit de conectividad intermodal en nuestros puertos, por ejemplo. Hay que hacer una inversión muy necesaria. El corredor Mediterráneo vincularía todo este tipo de infraestructuras".

A la espera del pago por uso

Del mismo modo, el pago por uso también aparece como una de las grandes oportunidades para cambiar el modelo actual. "Tarificar las infraestructuras es fundamental. En España no llegamos al 20%. En el momento que lo adoptemos daremos un paso de gigante. Además, tenemos sistemas dinámicos en función de la situación. Esto digitaliza todo el proceso y permite eliminar del componente presupuestario este dinero y destinarlo a cuestiones sociales".

Justo Vicente también ha incidido en la necesidad de culminar alguno de los proyectos pendientes. "El Corredor Mediterráneo o la salida de Bilbao son importantes. Podemos ser un hub logístico gracias a estas mejoras. Como no lo enfoquemos de esta manera podemos perder este futuro. No olvidemos que el estar aislado, el no tener buenas comunicaciones en nuestras comunidades autónomas aleja a la gente de la economía real y de poder producir. Esta es la gran oportunidad que tenemos con los Fondos Europeos".

Un desarrollo de los Next Generation en el que los PERTE van a desempeñar un papel fundamental según el directivo de Acciona. "Estos proyectos van a ir evolucionando y el dinero llegará al mercado. Queda fuera de lo que son los PERTE el 40% del dinero a poner en marcha. Vayamos a una colaboración publico privada. Eso puede hacer multiplicar el dinero. Puedes atraer una inversión. Para ello será importante cambiar la Ley de desindexación. Hay otro tipo de soluciones que hay que poner encima de la mesa. Las ideas y la gente están ahí".

Del mismo modo, Vicente ha incidido en la importancia de poner en marcha un desarrollo lo más pegado al terreno. "Si tenemos una materia prima y la podemos mover poco, esto sería una solución lo mejor posible. Cuando hablamos de chips lo ideal es que una vez estén preparados se pueden ensamblar lo más cerca o poner en un ferrocarril directamente".

La seguridad como elemento fundamental

Alberto Jiménez Ortiz ha incidido en la necesidad de apostar por la seguridad. "Hay que dar distintas soluciones. Es importante ofrecer distintas alternativas a las regiones para que puedan comunicarse. Ya hay comunicación en carretera, pero el elemento fundamental es la seguridad. Hay una necesidad en este sentido lo que genera una gran oportunidad que tenemos por delante".

En este sentido, el director de desarrollo corporativo de Itínere ha destacado el gran número de proyectos que los fondos europeos van a poder sacar del ostracismo. "Durante muchos años hemos visto como muchos proyectos no se han desarrollado proyectos en cartera. Ahora mismo, los Next Generation, están permitiendo que algunos de estos proyectos frenados se estén haciendo. No a la velocidad que nos gustaría, pero estamos aprovechando muchas de las ideas que estaban esperando un impulso".

"En las zonas urbanas tenemos grandes problemas en la eficiencia de los desplazamientos. Esto afecta al tiempo personal de los trabajadores. Un elemento clave que si se mejora todo el mundo gana", ha concluido Jiménez Ortiz.

El papel de las telecomunicaciones

Unas infraestructuras en las que el componente digital cada vez va a pesar más como ha explicado Alexis Salas. "Las telecomunicaciones también son importantes. Tenemos unos 1.000 millones de inversiones que crean 39.000 empleos. Para poder dar servicio hacen falta infraestructuras que desarrollen la digitalización urbana y rural. Una cuestión clave para que las empresas puedan avanzar como necesitemos".

"Desde el punto de vista de las telecomunicaciones, las ayudas son claves. Está haciéndose bien. Están basadas en la inalámbrica para el rural tanto en la parte pasiva como en la activa. Estamos viendo que las Pymes son el 65% del empleo, pero sólo están digitalizadas al 20%. Queremos ayudarlas con los trámites o su manera de vender. Todo ello de la mano de la ciberseguridad que va a ser cada vez más importante" ha destacado el director de Ingeniería de Orange España.

Por último, Salas ha destacado la posición de liderazgo de España en conectividad. "En telecomunicaciones somos una referencia. Somos un país top en fibra. A nosotros nos preguntan mucho desde otros países cómo lo estamos haciendo".

