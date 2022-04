Martín Umaran (Globant): "España cuenta con las características para ser un hub para startups"

Martín Umaran, cofundador de Globant y presidente en EMEA, durante su intervención en la II edición de ‘Wake Up, Spain!’ 2022 . Luca Piergiovanni

“La pandemia nos expuso a una realidad que supimos afrontar bastante bien gracias a una infraestructura digital que se venía construyendo desde hace unos años”, ha afirmado Martín Umaran, cofundador de Globant y presidente en EMEA, durante su intervención en la II edición de ‘Wake Up, Spain!’ 2022 organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I que se celebra durante esta semana en la Casa de América de Madrid.

“Todo lo vivido ha sido una revaloración de lo que veníamos haciendo, de la construcción de un mundo digital. Sin duda, estamos viviendo un nuevo tiempo. Las compañías ya no nacen pensando en transformar procesos, sino con un ADN digital".

Sobre la reciente apertura del centro de innovación de datos de Globant en Málaga y las oportunidades de nuestro país, Umaran ha recalcado que "España reúne unas condiciones que los propios españoles desconocen. Hay compañías con una impronta global y digital impresionante, como Inditex, Santander o Gestamp; y al mismo tiempo se está generando un ecosistema startup muy interesante, empresas digitales 100%".

Y añade: "Cuando se piensa en startups a la cabeza suele venir California y su sol. España tienen todas las características para convertirse en un hub para startups. No debemos olvidar que, ahora mismo, los emprendedores de todo el mundo eligen dónde emprender, saben dónde les conviene hacerlo, y ahí España tiene una oportunidad".

En este nuevo contexto, la sostenibilidad junto a la digitalización es otra de las estrategias cruciales que deben afrontar las organizaciones empresariales. "Las empresas tenemos que ser sostenibles, es decir, tenemos que sobrevivir. Y eso implica tener en cuenta la eficiencia energética y la diversidad". El cofundador de Globant ha reconocido que "no es fácil implantarlo, pero las generaciones más jóvenes tienen estos conceptos muy claros y no parecen estar dispuestas a trabajar en empresas que no tengan esto en cuenta. Por eso las compañías han de tener planes de sostenibilidad definidos".

La justicia social y la igualdad entre géneros es otra clave de este nuevo escenario en transformación. Acerca de si faltan referentes femeninos para no perder la mitad del talento en los retos que plantea la transformación digital. Umaran cree que "el modo híbrido de trabajo ha hecho que las mujeres puedan participar de otra forma en la vida laboral".

Por último, acerca de cómo la invasión rusa de Ucrania y las tensiones energéticas pueden comprometer el proceso de transformación digital de las empresas, Umaran ha afirmado que "para las empresas es imposible seguir avanzando si no se aborda una transformación digital. Sin embargo, las cuestiones de la sostenibilidad se ralentizarán, aunque nadie duda de que tenemos que cambiar la forma en la que generamos la energía siendo más respetuosos con el planeta”.

'Wake Up, Spain!' 2022

La edición 2022 del 'Davos español' se celebrará a lo largo de toda la semana y contará con la presencia de destacados miembros del Ejecutivo, así como empresarios y personalidades relevantes del mundo de la economía tradicional y la innovación tecnológica. La inauguración contó con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que el cierre del evento lo hará el nuevo secretario general de la OCDE, Mathias Corman, el próximo viernes 8 de abril.

Organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I, la edición de este año tendrá como eje central el análisis de los distintos PERTE que se han anunciado hasta el momento y la evaluación de las principales reformas adoptadas hasta ahora para lograr la llegada de los fondos Next Generation bajo el paraguas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta segunda edición de 'Wake Up, Spain!' quiere ampliar el debate y sacarlo del ámbito nacional. Por ello, junto a la visión de los primeros ejecutivos españoles y de los máximos representantes tanto de la administración estatal como de la autonómica y local, este año apostará también por la presencia de CEO y altos directivos de referencia internacional que compartirán su visión sobre el momento que viven las industrias más punteras del mundo y el papel que España va a jugar en su futuro.

Todas las sesiones tendrán carácter presencial en la Casa de América de Madrid con acceso restringido a ponentes y patrocinadores. Habrá una retransmisión en streaming de todas y cada una de las mesas a través de nuestra página web.

