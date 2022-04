Fenin propone transformar la sanidad con fondos UE a partir de la tecnología del dato

El sector de la tecnología sanitaria apuesta por la tecnología del dato para revolucionar y transformar la sanidad española. De hecho, la patronal de estas empresas, Fenin, ha propuesto un "proyecto transformador" con este fin a cuatro ministerios para lograr unos fondos europeos que sirvan para convertir el Sistema Nacional de Salud (SNS) en un "referente de la economía del dato".

Así lo ha indicado María Vila, presidenta de Fenin, que ha explicado este martes que la estrategia requeriría unos 2.600 millones de euros hasta 2023 e incluiría proyectos que se ejecutaría hasta 2026. Por ahora, no ha habido dinero público para ello ni en el PERTE Salud de Vanguardia ni en otros conceptos relacionados con el Plan de Recuperación.

A pesar de ello, Vila tiene esperanza. Las Administraciones le han transmitido a Fenin que "se está trabajando en ello". En cualquier caso, la también responsable de Medtronic en España deja claro: "No pedimos dinero para el sector, sino para que los que tienen que contratar saquen convocatorias públicas para modernizar y digitalizar el sistema".

Sector de tecnología sanitaria como motor para la transformación del sistema sanitario

Estas cuestiones se han abordado en la mesa 'Sector de tecnología sanitaria como motor para la transformación del sistema sanitario', celebrada en el marco de la segunda edición de Wake Up, Spain!, el encuentro organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I. En ella, Vila, además, ha reclamado que en los concursos públicos de tecnología sanitaria se tenga en cuenta "el valor y no solo el precio. La contratación pública no puede ser una barrera para la adopción de tecnología sanitaria"

En este sentido, ha apostado por "un nuevo modelo en el que se planifiquen las adquisiciones". Vila ha informado de que la patrona, también trabaja "en una guía de compra que queremos presentar al SNS basada en valor y en resultados en salud".

En la mesa, moderada por Margarita Alfonsel (secretaria general de Fenin), también ha participado Lourdes López, directora general de Becton Dickinson (BD). La directiva ha resaltado que España debe luchar por atraer las inversiones del sector de la tecnología. No solo por "reducir la dependencia" de otros países, sino por el valor añadido de dichas inversiones.

"Esta industria cuida mucho la sostenibilidad", ha indicado. "Apostamos mucho por energías renovables y por disminuir el consumo de agua". Además, estas empresas juegan en la liga de la economía circular y recurren a la "fabricación local" a la hora de suministrarse.

Así mismo, genera un "empleo especializado, bien remunerado y estable" y es impulsora de innovación. Por su parte, Alberto Martínez, director general de Siemens Healthineers en España, ha destacado que "la clave está en cómo adaptamos los procesos, y cómo se mejoran de cara a los pacientes" mediante inteligencia artificial y Big Data.

Como ejemplo ha puesto el empleo del "gemelo digital", que en el caso de la sanidad se trataría de "un avatar virtual de un órgano o un paciente. Nos abre unas puertas desconocidas que nos permitiría prever que efecto tiene un tratamiento o explorar diferentes alternativas terapéuticas".

Yulisa Domínguez, senior product manager Digital Health del Grupo Oesía, ha destacado que "la inteligencia artificial tiene un valor incalculable". Pero avisa: "la interoperabilidad de los sistemas no existe". Lo cual dificulta el trabajo entre pisos asistenciales o institucionales.

Así, los "diferentes idiomas entre los niveles de atención sanitaria y entre especialidades, entre comunidades" perjudica una adecuada atención sanitaria. De hecho, la interoperabilidad es "casi nula" entre la sanidad y el sector sociosanitario y el de los cuidados del hogar.

Por ello reclama que un "ente regulador vaya marcando las directrices, las normas y el 'idioma'" entre los diferentes actores. "Y brindar una atención de calidad a nuestros ciudadanos".

