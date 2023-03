Josu Jon Imaz (Repsol), sobre la prohibición de los coches de combustión: "Crea incertidumbre"

Josu Jon Imaz, CEO de Repsol, durante su intervención en el foro Wake Up Spain! Laura Mateo El Español

“Europa ha sido consciente del error que es prohibir los coches de combustión para 2035”. Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, celebró esta mañana durante la jornada de inauguración de la III edición del Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I en colaboración con EY, Oesia, Microsoft y EMT de Madrid, la reciente revisión por parte de la Unión Europea de la prohibición de los vehículos con motor de combustión interna, incorporando una excepción para los vehículos que circulen con combustibles sintéticos (e-fuels).

Eso sí, el directivo de la compañía fue especialmente crítico con el Gobierno por no apoyar esta revisión como sí lo han hecho otros países como Alemania o Italia. Y, eso en un contexto como el español, donde la industria de la automoción tiene un gran peso en el PIB. “Somos el segundo fabricante de coches de Europa y esa medida hubiera sido un desastre”, defendió Imaz.

Al explicar por qué no se debería apostar por el prohibicionismo, Imaz explicó que “las medidas prohibicionistas dan lugar a incertidumbre”. “La gente muchas veces me para por la calle y me pregunta por qué coche comprar”, ejemplificó durante su intervención. Así, defendió que lo que hay que hacer es “garantizar que los coches contaminen poco”. Y, por ello, se debe seguir investigando y apostando por los combustibles de bajas e incluso cero emisiones. “La movilidad tiene que ser diversa y necesitamos todas las tecnologías disponibles para alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de CO2”.

Por ejemplo, señaló, en España, tenemos una ley que prohíbe explorar y producir gas natural, pero, sin embargo, se trae de Estados Unidos y eso genera hasta más CO2 por el transporte. “Es un ejercicio de hipocresía”, indicó. “Hay que ser sostenibles, hay que impulsar las renovables, pero lo que tenemos que hacer es utilizar todas las fuentes disponibles”, recordó.

"Una movilidad para personas con recursos"

El principal efecto que tienen las medidas prohibicionistas, según Imaz, es el progresivo envejecimiento del parque automovilístico español. “Estamos creando una movilidad solo para las personas con más recursos”, señaló. Y eso, entre otras cuestiones, ha hecho que "los fabricantes hayan dejado de invertir en la mejora del rendimiento de los vehículos”.

Precisamente, remarcó, el principal mercado automovilístico que hay ahora mismo es el de los coches diésel de más de 10 años: “No hay que favorecer a los que tienen más recursos y que pueden acceder a los coches eléctricos, sino también a los que tienen coches antiguos”. Tomando este tipo de medidas, recordó, reduciría en un 30% las emisiones de CO2.

Y, con ello, explica Imaz, “reactivaríamos el sector automovilístico, que tan importante es para España”. En Europa, recordó, "estamos intentando descarbonizar con el palo y en EEUU con la zanahoria". Esto es, atrayendo inversores y, favoreciendo que las empresas y los consumidores descarbonicen. “Aprendamos del modelo estadounidense y olvidemos el prohibicionismo”, indicó.

Respecto al precio de la gasolina y el diésel, Imaz remarcó que “no deberíamos esperar grandes cambios”. Aunque cree que todo va a depender de varios factores como la economía de China, la ralentización de la economía mundial o la desaparición de la oferta rusa.

Finalmente, como conclusión de su intervención, Imaz quiso poner en valor el papel de los empresarios en la economía española. Y sobre si Repsol se marchará de España, el directivo ha señalado que en el caso de la compañía que dirige, van "a seguir en España siempre”. “Creemos en la gente y en las capacidades industriales y tecnológicas”.

Anunció, asimismo, la inversión de 5.000 millones de euros, la cifra orgánica más grande de su historia. Y prácticamente un 45% de esa inversión se realizará en España. “El esfuerzo que vamos a hacer es muy importante. Estamos aquí y vamos a seguir aquí porque creemos en nuestro país”, concluyó.

