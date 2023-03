Entrecanales (Acciona): "No me parece justo que se critique la contribución fiscal de las empresas"

José Manuel Entrecanales, presidente y consejero delegado de Acciona, este lunes en la primera sesión de durante 'Wake up, Spain!'. Jesús Umbría E. E. Madrid

José Manuel Entrecanales, presidente y consejero delegado de Acciona, ha afirmado que le parece "bien" que las empresas contribuyan fiscalmente, pero que no es "justo" que continuamente se critique esta aportación de las compañías privadas.

"Acciona tiene 12.000 millones de euros de cash flow social, de los que 7.500 millones van a proveedores, 1.500 millones a impuestos, además de otros factores, y 200 millones a dividendos", ha señalado durante el foro Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I en colaboración con EY, Oesia, Microsoft y EMT de Madrid.

Estas cifras implican, según ha apuntado, que la aportación a los impuestos de la compañía representa seis veces y pico más que lo que se destina a dividendos. "Me parece bien. Lo que no me parece justo es que continuamente se critique la contribución fiscal de las empresas", ha añadido.

Entrecanales ha apuntado, al hilo del anuncio de Ferrovial de que trasladará su sede a Países Bajos, que la obligación de los gestores de Acciona es "explorar todas las posibilidades legales que existen y esa es una posibilidad jurídicamente impecable".

"Por poder podríamos [salir de España], pero no estamos en eso. No está en nuestros planes en este momento. Con lo que estoy crítico es con la frecuente falta de reconocimiento de la contribución fiscal de las empresas privadas", ha afirmado.

Estados Unidos, Brasil y Australia

En otro orden de cosas, el empresario considera que el plan Biden, que contempla inversiones verdes por 400.000 millones de euros, representa una "oportunidad extraordinaria" para el desarrollo de la actividad energética en Estados Unidos, junto al "atractivo propio" del país, que es una "economía estable, rigurosa, predecible y de grandísima escala".

El empresario ha puesto en valor que tanto Estados Unidos como Brasil y Australia representan ahora mismo las mejores oportunidades para la inversión.

No en vano, en su opinión se trata de las tres democracias de la OCDE "más sólidas, con mayor seguridad jurídica, con estabilidad política y económica y sin duda más escalables".

Entrecanales ha lamentado que "se nos han pasado varios trenes" a Europa frente a Estados Unidos, "pero estamos a tiempo". "Afortunadamente no hay un único tren. En algunas ocasiones cogemos trenes antes que los americanos, el tren de la descarbonización lo pilló Europa antes", ha apuntado.

