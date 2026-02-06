Von der Leyen ofrece ayuda europea para las tormentas: "Estamos dispuestos a apoyar con los medios disponibles"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, transmitió este viernes su solidaridad a los afectados por las tormentas e inundaciones en Portugal y España y ofreció reorientar los fondos de la política de cohesión para "apoyar la recuperación y reconstruir" las infraestructuras dañadas.

En un mensaje en redes sociales, Von der Leyen afirmó que sus pensamientos están con todos los afectados y aseguró que Europa "se solidariza" con sus Estados miembros y sus ciudadanos.

"Estamos dispuestos a prestar apoyo con los medios disponibles, como la reorientación de los fondos de cohesión para apoyar la recuperación y reconstruir lo que ha sido dañado. Europa está con vosotros", añadió.

La borrasca Leonardo, que ha provocado ya el desalojo de unas 8.000 personas en Andalucía, está dando una tregua durante este viernes a la región, tras una madrugada sin incidencias graves, a la espera de la llegada mañana de una nueva borrasca, Marta, que volverá a provocar lluvias muy abundantes en zonas que ya están muy castigadas.

Marta alcanzará mañana la península tras el debilitamiento de Leonardo y dejará más inestabilidad, especialmente en oeste y el sur, áreas ya afectadas por acumulaciones de agua y ríos en peligro de desbordamiento, en un día en el que la cota de nieve bajará y el viento seguirá soplando fuerte.

Mientras las tormentas y las inundaciones siguen azotando Portugal y España, y dejando a su paso pérdidas y destrucción, nuestros pensamientos están con todos los afectados.



Europa se solidariza con nuestros Estados miembros y sus ciudadanos en estos momentos difíciles.



Estamos… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 6, 2026

Debido a las fuertes lluvias, unos 200 vecinos de Benaoján (Málaga) están siendo desalojados de zonas inundables a consecuencia de la borrasca Leonardo, según ha indicado la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de este municipio, ubicado en la Serranía de Ronda y limítrofe con la provincia de Cádiz, ha informado del desalojo del núcleo poblacional de Estación de Benaoján "debido a las condiciones meteorológicas y al riesgo de desbordamiento de la presa de Montejaque".

El consistorio de esta localidad, con 1.400 habitantes, ha precisado en un comunicado oficial que en el núcleo de Benaoján, "en principio, no hay riesgos" y que "los geólogos siguen estudiando 'in situ' la situación", al tiempo que ha pedido prudencia y ha explicado que el desalojo se hará de manera organizada.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, había señalado previamente que "en este pueblo se está produciendo una situación muy similar a la de Grazalema, con agua entrando en las viviendas desde el subsuelo y con mucho movimiento y ruido también de tierras interiores, al parecer debido a toda esta acumulación de agua en los acuíferos, que está haciendo que se mueva la tierra".

"Todo esto también es preocupante, hoy están técnicos investigando el subsuelo de Benaoján y vamos a reforzar también allí la Guardia Civil con un equipo que viene de Sevilla. Es decir, tenemos preocupación porque va a seguir lloviendo en la comarca de Ronda", ha añadido.

La localidad de Grazalema, con unos 1.600 habitantes y próxima a Benaoján, fue desalojada de forma total este jueves.

En Benaoján ya habían sido desalojados durante la noche varias decenas de vecinos con intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil por riesgo de desprendimientos en sus viviendas.

La denominada Presa de Montejaque es una presa bóveda sobre el río Gaduares de 74 metros de altura