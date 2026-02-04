Los Veintisiete pactan un crédito a Ucrania de 90.000 millones que priorizará las compras militares en Europa

Las Fuerzas Armadas de Ucrania disparan un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes BM-21 Grad contra tropas rusas en la región de Donetsk. Reuters

Los Veintisiete han acordado este miércoles las condiciones para dotar a Ucrania con un préstamo de 90.000 millones de euros financiando con deuda conjunta de la UE y que irá destinado a ayudar a Kiev a cubrir sus necesidades urgentes de financiación en 2026 y 2027, y han fijado excepciones para la compra de armas fuera del mercado europeo cuando sea necesario.

En una reunión a nivel de embajadores, los Estados miembro de la Unión Europea han dado su visto bueno a la propuesta presentada por la Comisión Europea a mitad del mes de enero para destinar un tercio del préstamo a cubrir las necesidades presupuestarias de Kiev, y los otros 60.000 millones al gasto militar con prioridad para las compras a la industria ucraniana y europea.

Según el acuerdo sellado este miércoles en Bruselas, los productos de defensa que necesite Kiev solo deberían adquirirse a empresas de la UE, Ucrania o países del Espacio Económico Europeo (EEE), donde también se encuentran Islandia, Liechtenstein y Noruega, aunque se contemplan "excepciones específicas" cuando se requiera "la entrega urgente de un producto de defensa que no estuviera disponible".

De este modo, Kiev podría usar esos 60.000 millones de euros para comprar armamento a países con una industria militar más desarrollada como Estados Unidos cuando la industria de defensa de Ucrania, de la Unión Europea o de países del EEE no tengan la capacidad de suplir sus necesidades.

En una rueda de prensa en enero en el que se presentó la propuesta de la Comisión Europa, la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, defendió que dado que Ucrania está en guerra con Rusia, podría recurrir "ocasionalmente" al exterior si no es posible cubrir las necesidades a tiempo en la región.

"Si los equipos necesarios no están disponibles en esta región o a su debido tiempo, ocasionalmente podría ser posible adquirirlos fuera de la Unión Europea y fuera de la región geográfica mencionada (EEA). En general, se prioriza la preferencia europea, pero en cascada: Prioridad para la preferencia europea y, si no es posible, comprar en el extranjero", resumió la conservadora alemana.

Financiado con préstamos de la UE

Con todo, los Veintisiete han fijado su posición sobre el marco jurídico para proporcionar estos 90.000 millones de euros de apoyo financiero a Ucrania, que se financiará mediante préstamos de la UE en los mercados de capitales y contará con el respaldo del presupuesto de la UE.

Los préstamos serán reembolsables únicamente una vez que Rusia haya pagado las reparaciones de guerra a Ucrania y, para garantizar las condiciones de préstamo más favorables y gestionar la sostenibilidad de la deuda de Ucrania, está previsto que el coste de los intereses del préstamo sea cubierto por el presupuesto de la UE.

La decisión, que se ha tomado mediante el procedimiento de cooperación reforzada con la participación de 24 Estados miembros, no tendrá en ningún caso impacto en las contribuciones presupuestarias de República, Hungría y Eslovaquia, que han decidido estar exentos del préstamo.

Eso sí, el Consejo de la UE ha establecido la posibilidad a terceros países a asociarse directamente al préstamo en lo que respecta a productos de defensa específicos, distinguiendo entre loa países que participan el fondo europeo para invertir en defensa SAFE, y los Estados que mantienen una Asociación de Seguridad y Defensa (ASD) con la UE, como Reino Unido, Canadá o Corea del Sur, entre otros.

Próximos pasos

Una vez el préstamo ha recibido el visto bueno de los Veintisiete, el Parlamento Europeo deberá fijar también su posición, con la idea de que se pueda alcanzar un acuerdo rápido sobre los textos jurídicos finales del reglamento.

Mientras tanto, el Consejo de la UE solicitará, mediante procedimiento escrito, la aprobación de la Eurocámara sobre una modificación del actual presupuesto de la Unión Europea para garantizar la asistencia financiera con cargo a las cuentas comunitarias.

Una vez completados todos los pasos, la Comisión Europea podrá desembolsar el primer pago a principios del segundo trimestre de este año.