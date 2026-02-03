Metsola critica en Madrid que los gobiernos regulen la inmigración sin una "solución" europea compartida

Las claves nuevo Generado con IA Roberta Metsola criticó en Madrid que los gobiernos regulen la inmigración sin una solución europea compartida, tras la regularización masiva aprobada por el Ejecutivo de Sánchez. La presidenta del Parlamento Europeo defendió que la gestión migratoria requiere una estrategia coordinada de la UE para evitar problemas como el tráfico de seres humanos. Metsola reclamó mayor implicación de Bruselas en el acceso a la vivienda y criticó que los anuncios políticos no se traduzcan en medidas concretas, mencionando el aumento del 28% en los precios en España. Advirtió sobre el descenso de la participación electoral en la UE y la necesidad de no dar por sentados a los votantes, subrayando la importancia de la voluntad política.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, criticó este lunes en Madrid que los Gobiernos afronten la inmigración sin una “solución europea” tras la regularización masiva que el Ejecutivo de Sánchez aprobó la pasada semana sin pasar por la Cámara Baja.

Metsola defendió que la gestión migratoria requiere una estrategia coordinada de la Unión Europea y advirtió de que las políticas aisladas alimentan problemas estructurales como el tráfico de seres humanos.

"No se puede abordar de manera independiente. Necesita de una solución europea", insistió durante su intervención en un encuentro con más de 300 jóvenes en el Caixa Forum.

La presidenta de la Eurocámara recordó en su visita a España, coincidente con el 40 aniversario de la entrada de nuestro país a la UE, que, tras años de bloqueo, en el último año se han adoptado decisiones que demuestran el avance en la regularización migratoria.

Eso sí, subrayó que siempre y cuando exista "voluntad política". En este sentido, apostó por una mayor integración entre los 27 Estados miembros para garantizar una gestión más eficaz de los flujos migratorios.

Experiencias como la pandemia de la COVID-19 son, a su juicio, el ejemplo de que los grandes desafíos ya no pueden abordarse únicamente desde el ámbito nacional.

"Durante años se nos dijo que la salud era competencia exclusiva de los Estados miembros, y la COVID-19 nos demostró que es una cuestión transfronteriza".

La presidenta de la Eurocámara enmarcó la inmigración dentro de los grandes retos compartidos de la Unión Europea, junto a otros como el acceso a la vivienda."Europa tiene una responsabilidad moral con sus ciudadanos", afirmó.

En este sentido, reclamó una mayor implicación de Bruselas en el acceso a la vivienda y criticó los anuncios políticos que no se traducen en medidas concretas.

"No sirve de nada hablar de planes fantásticos en otros países si no llegan a los ciudadanos. Odio cuando escucho la movilización económica y comprobar que, pasados los seis meses, no hay nada".

Metsola alertó de que el aumento del precio de la vivienda está expulsando a la población de las ciudades y afectando también a las zonas rurales, citando el caso de España, donde los precios han aumentado un 28%. "¿Cómo es posible pagar esto?", se preguntó.

Durante su intervención, la presidenta del Parlamento Europeo llamó también a no dar por sentados a los votantes y alertó de un problema estructural en la UE en la movilización electoral.

"Tenemos un problema fundamental con el reclutamiento del voto y no podemos escondernos en una supuesta falta de competencias para excusar la falta de voluntad política”, afirmó, en un contexto en el que varios países europeos registran un descenso de la participación.

Al margen del encuentro con jóvenes, la presidenta de la Eurocámara ya se ha reunido este martes con la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Además, mantendrá un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y asistirá a un acto en el Senado, donde está previsto que pronuncie un discurso y se reúna a continuación con su presidente, Pedro Rollán.