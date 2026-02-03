Kallas reitera el apoyo de la Unión Europea a Dinamarca y Groenlandia ante las amenazas de anexión de Donald Trump

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, y el ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide, visitan este martes el buque guardacostas KV Bjoernoeya en Tromsoe, Noruega. Reuters

La alta representante europea de Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, reiteró este martes el apoyo de la Unión Europea (UE) a Dinamarca y Groenlandia, aunque reconoció que las tensiones con Estados Unidos por su afán de anexionarse la isla autónoma danesa han disminuido en las últimas semanas.

"Reconocemos que el Alto Norte ha estado poblado durante miles de años por los pueblos indígenas de estas tierras. También creemos en la integridad territorial y en las fronteras acordadas internacionalmente, así que decimos claramente que Groenlandia pertenece a su gente", dijo Kallas durante la conferencia Arctic Frontiers 2026 que se celebra en Tromso (Noruega).

Kallas admitió que las tensiones con Estados Unidos son menores que hace unas semanas, cuando se reunió en Bruselas con la ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt, y el titular danés de Exteriores, Troels Lund Poulsen, aunque mostró sus dudas sobre cómo evolucionará la situación.

"Hay poca claridad sobre lo que va a ocurrir a continuación o cuándo podría surgir la próxima disputa, así que reiteraré lo que dije entonces: la Unión Europea apoya a Groenlandia, apoyamos a nuestro Estado miembro, Dinamarca, y apoyamos la Carta de la ONU. El futuro de Groenlandia lo decidirán los groenlandeses y Dinamarca", afirmó.

Kallas participó en una mesa redonda en el marco de la conferencia sobre el Ártico de Tromso junto a Motzfeldt y el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, entre otros invitados.

Por su parte, la ministra de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt, afirmó este martes que la creación de un grupo de trabajo formado por Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos para negociar directamente la relación de Washington con la isla autónoma danesa aporta "una sensación de esperanza en el futuro".

"Nuestra preocupación sigue siendo muy alta, pero si comparamos la situación de hace sólo tres semanas con la actual, veo más esperanza en el futuro y, al mismo tiempo, comprendo lo importante que es seguir esta vía diplomática para comunicarnos directamente, en lugar de hacerlo a través de los medios de comunicación", señaló Motzfeldt.

"Creo que la decisión de crear este grupo de trabajo nos da una sensación de esperanza y, por supuesto, haremos todo lo posible por encontrar la mejor solución posible", añadió.

Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos pactaron crear un grupo de trabajo conjunto para estudiar las preocupaciones de seguridad de Washington en la región del Ártico, pero respetando la soberanía danesa y el derecho a decidir sobre su futuro de los casi 57.000 habitantes de la isla.

Motzfeldt aseguró que Estados Unidos ha sido "un aliado y un amigo" durante muchos años y sigue siéndolo, además de desempeñar un papel muy importante para la seguridad de Groenlandia.

"Pero la retórica que han usado no es algo que escuches de un aliado, así que la situación ha requerido muchos esfuerzos de nuestra parte para encontrar soluciones", manifestó.

La ministra groenlandesa afirmó que la situación actual requiere mucho diálogo, aunque insistió en que las "líneas rojas" de Groenlandia no han cambiado y siguen siendo muy claras.

"Nos mantenemos firmes con el Reino de Dinamarca y nuestro derecho a la autodeterminación, la integridad territorial, el orden mundial y el derecho internacional. Groenlandia no está en venta, ni hoy ni en el futuro", dijo.