El concierto gratuito cerca de Ferrol que no puedes perderte este mes de julio

As Pontes de García Rodríguez tiene este verano una agradable sorpresa para los fans del pop español. Coque Malla, que fue cantante en los 80 y los 90 cantante de Los Ronaldos y lleva más de 25 años en solitario, dará un concierto gratuito dentro de las Fiestas del Carmen y A Fraga, que durarán dos semanas y abarcarán del 11 al 25 de julio.

El concierto de Coque Malla será el viernes 19 de julio en la calle 8 de marzo de la localidad eumesa, a las 22:00 horas. Ese mismo día habrá más actividades, como las actuaciones de las orquestas Marbella y La Misión en la Praza do Carme a las 23:30, después del concierto del cantante madrileño.

As Pontes, en el norte de la provincia de A Coruña, se encuentra a apenas media hora de Ferrol, muy cerca de otras localidades como Pontedeume y Vilalba, y a 50 minutos de A Coruña. Los fans de éxitos como No puedo vivir sin ti o Adiós papá tienen bastante fácil acercarse a ver el concierto del artista, que actuó recientemente en Galicia: el día 8 de marzo en Vigo y el 9 de marzo en A Coruña.

Los que no puedan ir a As Pontes el 19 de julio tendrán otra oportunidad de ver al artista en Ferrol este mismo año. Coque Malla actuará (esta vez, previo pago de entrada) el 7 de diciembre en el Auditorio de Ferrol.

Dos semanas de fiestas en As Pontes

La de Coque Malla no será la única actuación destacada en las fiestas veraniegas de As Pontes, que se extenderán dos semanas. Del lunes 15 al jueves 19 en la plaza de América se celebrarán "As noites do Carme", con diferentes actuaciones gratuitas de música popular.

Los últimos días de las fiestas habrá numerosas verbenas con algunas de las orquestas más conocidas de Galicia. El viernes, tras Coque Malla, actuarán las orquestas Marbella y La Misión; el sábado, los Players y Olympus; el domingo, Los Satélites y Capitol; y el lunes, París de Noia y Origen.