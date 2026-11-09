El recuerdo más imborrable de unas vacaciones no suele estar en el destino, sino en un lugar concreto elegido para detenerse a valorarlo.

Una estancia con vistas al Mediterráneo, el silencio de un spa entre montañas o un desayuno que se alarga en una terraza soleada pueden convertirse en el gran recuerdo de un viaje.

No hace falta, sin embargo, pasar todos los días en un complejo de cinco estrellas para disfrutar de una experiencia así. Cada vez más viajeros optan por reservar una parte de su presupuesto para darse un capricho durante un par de noches, aunque el resto del itinerario transcurra en hoteles más sencillos. Una dinámica que tiene nombre propio: lux-scaping.

Entre molduras doradas y terciopelo terracota, esta Suite Real combina la calma con el lujo de la manera más sutil. Four Seasons Madrid

El término define una manera de organizar el descanso en la que la exclusividad se concentra en veladas puntuales, generalmente al principio o al final de la ruta.

Puede ser una suite en un palacio histórico, una villa privada frente al mar o un refugio rodeado de naturaleza donde el tiempo parece congelarse.

El arte de elegir el capricho

La idea no consiste en renunciar a una escapada completa, sino en encontrar ese momento en el que merece la pena elevar la experiencia.

Una ruta por Italia puede combinar pequeños hoteles con encanto y terminar con una noche en un antiguo palazzo, mientras que una travesía por las islas griegas puede reservar sus últimos compases para un resort con piscina privada y vistas al Egeo.

Suspendidas sobre el acantilado, las curvas encaladas se abren al azul del mar Egeo y la luz mediterránea. Sergey Guk

También hay quienes prefieren comenzar el viaje por todo lo alto: llegar a una ciudad, dejar las maletas en una alcoba seleccionada al detalle y experimentar una primera mañana sin horarios, entre sábanas de algodón, un tentempié servido en la terraza y la perspectiva de unas horas libres por delante.

Otros prefieren guardar ese pequeño privilegio para la despedida. Después de recorrer pueblos, descubrir restaurantes y cambiar varias veces de hospedaje, nada como culminar las vacaciones con un masaje, una cena memorable y el último baño antes de regresar a casa.

La camilla de masaje es una invitación al sosiego absoluto en este santuario del bienestar. Sherzod Gulomov

En ambos casos, el alojamiento deja de ser únicamente el enclave donde dormir.

Se convierte en una oportunidad en sí misma, elegida para vivirla con calma y reservarle un espacio propio dentro de la escapada.

Una tendencia joven

El lux-scaping aparece entre las tendencias identificadas por Marriott Bonvoy en su informe de viajes para 2026, elaborado a partir de una encuesta a 22.266 adultos de once mercados de Europa, Oriente Medio y África, entre ellos España.

Según los resultados, el 59 % de los participantes había probado alguna vez esta alternativa y el 22 % lo había hecho durante los doce meses anteriores.

Surcando la inmensidad turquesa, la proa de madera se abre paso invitando a navegar sin prisas. Mohamed Masaau

La práctica tiene especial presencia entre los turistas jóvenes: el 35 % de quienes tienen entre 25 y 34 años afirma haberla incorporado a sus viajes durante el último año.

Una fórmula que permite acercarse a determinados espacios de alta gama sin tener que asumir el coste de una residencia prolongada.

La arquitectura tradicional tailandesa de Chiva Som reposa junto a la orilla. Chiva Som

Los motivos también revelan cómo se disfruta de esa sofisticación concentrada. El 46 % de los encuestados considera que comenzar el viaje con un plan singular ayuda a relajarse y entrar en ambiente, mientras que el 43 % valora terminar el recorrido sintiéndose renovado.

Para el 29 %, además, este formato permite acceder a un nivel de confort que no podría permitirse durante todo el trayecto.

Una noche para recordar

Quizá ahí resida el atractivo de esta manera de viajar: en entender que no todos los días tienen que ser iguales y que una vivencia excepcional puede encontrar su sitio incluso en un presupuesto moderado.

Basta con elegir bien el escenario. Puede ser un dormitorio suspendido sobre el mar, una finca escondida entre viñedos o un hotel histórico donde el primer bocado se sirve entre patios y jardines.

Una hilera de cabañas abraza la curva de una playa de Maldivas, dibujando la esencia más pura del paraíso. Asad Photo Maldives

El fin es encontrar lugares en los que pausar el ritmo, dejar de mirar el reloj y saborear esos pequeños detalles que terminan convirtiéndose en los más extraordinarios de la aventura.