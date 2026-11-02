Según el informe Art Tourism Market Outlook, de Research and Markets, esta cifra crecerá hasta los 57.900 millones en 2034. Y, detrás de estos números de vértigo, está una tribu viajera en expansión cada vez más heterogénea.

Su perfil se vuelve casi inclasificable porque el amor por las disciplinas artísticas no conoce de sesgos de edad, género o clase. Pero todos comparten una misma motivación de viaje: la cultura y el arte.

No eligen destino por el clima ni por la playa, sino por una determinada exposición, una bienal, un nuevo museo o alguna instalación efímera que quieren ver con sus propios ojos.



La galerista María Porto reflexiona sobre el papel que desempeñan en el viaje de este tipo de viajeros: "Me ilusiona pensar que podemos formar parte de los recuerdos que se llevan tras su visita".

Vista de la exposición Picasso contra el tiempo, en la galería María Porto & David Bardía. E. E.

A lo que añade: "Que alguien entre en la galería por curiosidad y se marche con una emoción, ese es el lujo que a mí me importa. Porque para mí, el verdadero lujo de viajar es poder emocionarme".

El poder de una obra

La cultura lleva décadas siendo uno de los grandes motores del turismo, pero la tendencia ha evolucionado hacia un nicho más atomizado. En las antípodas de los célebres free tours encontramos los viajes a medida vinculados a descubrir una obra o una exposición de un artista concreto.

Las experiencias inmersivas atraen a un público cada vez más joven y diverso. Mukhtar Shuaib Mukhtar. Pexels.

Según el informe de tendencias 2026 de Hotelbeds, el 40% de los viajeros se declara muy motivado por la cultura y reserva, al menos, una experiencia vinculada a ella en cada viaje.

Por su parte, Marriott Bonvoy cifra en el 68% los viajeros que ya han hecho una escapada guiada por una pasión artística concreta, un porcentaje que sube al 82% entre la generación Z.

Porto encuentra un punto en común con este tipo de perfiles: "Compartimos la emoción de entrar en un museo y quedarnos sin palabras delante de una obra, conocer a un artista y embelesarte escuchando cómo habla de lo que crea. O descubrir una pequeña galería y sentir que el viaje ya ha merecido la pena".

Los hoteles-galería, como The Silo en Ciudad del Cabo, son los elegidos por el viajero cultural high-end. The Silo Hotel.

El perfil artlover de alto poder adquisitivo lleva ese impulso al extremo y, según los datos del sector, gasta de media un 38% más al día y permanece hasta un 22% más de noches que el turista convencional.

De manera frecuente cuenta con servicios personalizados en sus visitas como transfers y guías privados, así como experiencias gastronómicas únicas.

Crecimiento estratégico

Los números globales respaldan el fenómeno. ONU Turismo registró 1.520 millones de llegadas turísticas internacionales en 2025, un 4% más que en 2024 y ya por encima de los niveles previos a la pandemia.

El arte urbano se ha convertido en un eje estratégico para nuevos destinos. Meryem Meva. Pexels.

A nivel de proyecciones prevén que a finales de 2026 se haya producido un nuevo crecimiento cercano al 4%. El organismo mantiene, además, una referencia que lleva años citando: alrededor del 40% de los turistas internacionales cuenta con la cultura como motivación de viaje.

Y dentro del viaje cultural, el arte en su más amplia acepción (museos, galerías, ferias) es uno de los segmentos que más rápido gana peso. De hecho, se está convirtiendo en uno de los grandes drivers de estrategia turística para destinos emergentes.

Las ciudades más deseadas

La guía de viajes Time Out ha elaborado su ranking de las mejores ciudades del mundo para la cultura en 2026, a partir de las respuestas de más de 24.000 residentes en más de 150 ciudades, combinadas con la valoración de su panel de expertos.

En el top 5 están: Londres en primer lugar, seguida por París, Nueva York, Berlín y Ciudad del Cabo. Detrás de los puestos hay cifras tan concretas como sorprendentes: el Louvre superó los 9 millones de visitantes en 2025, el British Museum rozó los 6,4 millones.

Las grandes pinacotecas se consolidan como reclamo turístico de primer nivel. Mikel González.

Por su parte, el neoyorquino Metropolitan logró casi 6 millones, según el recuento anual de The Art Newspaper. Madrid, con el Prado por encima de los 3,5 millones de visitantes, se cuela en el puesto octavo de la lista, incluso por delante de Florencia.

El mapa, eso sí, no deja de moverse. Ciudad de México ha irrumpido con fuerza en los últimos rankings especializados gracias a sus nuevos museos, galerías y su pasión por el street art.

El museo Soumaya, en Ciudad de México, es uno de los más visitados y alberga obras de la Fundación Carlos Slim. Yatz Simancas. Pexels.

Basilea, otra capital artística indiscutible, se ha colado entre las favoritas de los artlovers más experimentados por su concentración de arte contemporáneo y su cita anual Art Basel.

Para esta tribu, el mapa del mundo ya no se dibuja con capitales, playas o fronteras, sino con pinacotecas y las experiencias artísticas más rutilantes.