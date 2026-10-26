El turismo deportivo ha dejado de ser una cosa solo de aficionados al running para convertirse en una de las motivaciones del viaje contemporáneo.

Según Fortune Business Insights, el mercado global alcanzará los 813.380 millones de dólares en 2026, camino de los 1,98 billones en 2034, con un crecimiento anual del 11,79%.

Europa concentra el 39,9% de ese negocio, por delante de Norteamérica, 28,74%, y de la región de Asia-Pacífico que crece al 17,85% anual, el ritmo más rápido del planeta.

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En España, según datos del INE recogidos por la patronal Afydad, el turismo deportivo generó 8.719 millones de euros en 2024, cerrando 2025 con un crecimiento cercano al 10%. Cifras que seguirán en aumento para el cierre de 2026.

El efecto Hyrox

Pocos ejemplos ilustran mejor el nuevo apetito del viajero deportista que esta competición híbrida: ocho kilómetros de carrera combinados con ocho estaciones de ejercicio funcional, resueltos en unos 90 minutos de esfuerzo máximo.

Llegó a nuestro país en diciembre de 2021 y entonces reunió a 1.200 participantes. Hoy, sus citas en Barcelona convocan a 22.000 personas, y el calendario nacional rota ya por Madrid, Valencia, Málaga o Santa Cruz de Tenerife.

Participante de una de las pruebas indoor de Hyrox. Alexandre Ricart. Unsplash

Su escalada a nivel internacional logra cifras récord año tras año. En la temporada 2026 prevén superar el millón y medio de participantes y una facturación de 270 millones de dólares, apoyada por más de 15.000 gimnasios afiliados en todo el mundo.

El Grand Palais reconvertido en espacio deportivo por Hyrox en 2026. Hyrox

Otra de sus grandes apuestas es conquistar espacios singulares e icónicos. Ya han confirmado que su cita de abril de 2027 será en el Grand Palais de París, el emblemático pabellón de la Exposición Universal de 1900 y escenario olímpico en 2024.



Pero no son los únicos, el World's Toughest Mudder (una prueba de 24 horas ininterrumpidas del grupo Spartan) llevó su primera edición británica al Castillo de Belvoir, cerca de Birmingham. Convirtieron una finca histórica en un circuito de barro y obstáculos que fue todo un éxito.

Spartan Race, otra gran prueba

Si Hyrox ejemplifica el crecimiento urbano del sector, Encamp-Andorra muestra lo que una sola cita puede suponer para un destino de naturaleza. Su Spartan Race ha cumplido ya diez ediciones y reunió en su último encuentro a 4.200 adultos, casi un 12% más que al año anterior.

La Spartan Race está considerada una de las pruebas más exigentes a nivel internacional. Dushane White. Unsplash.

Más de la mitad de los participantes, el 50,1%, llega desde fuera de España, cada uno acompañado por una media de 3 personas y con estancias medias de 2 noches.

¿El resultado? Cerca de 2 millones de euros en gasto indirecto en una sola edición, en un territorio donde el turismo de verano ha crecido un 70% en los últimos siete u ocho años, según Andorra Turisme.

Tres perfiles, una misma meta

El sector ha identificado, al menos, tres tipos de viajeros en esta categoría. El finisher competitivo, que entrena meses para una prueba. Viaja acompañado, de media, por dos personas, y gasta entre un 30% y un 40% más que el turista convencional.

Está, también, el espectador aficionado, que persigue partidos y grandes citas: el 71% de los españoles viajaría para ver fútbol en directo y el 50% lo haría al extranjero por cualquier evento deportivo.

Esfuerzo y competitividad: un segundo de diferencia puede dar la victoria. Grace Anne Bobadilla. Unsplash.

El 94% alargaría el viaje para conocer el destino, con un 51% dispuesto a gastar en ello lo mismo que en unas vacaciones de verano.

En España, el ejemplo más claro de esta diversificación es el IRONMAN de Lanzarote, considerado uno de los más exigentes. Su última edición recibió cerca de 2.000 solicitudes de atletas llegados de todo el mundo.

Muchos viajan meses antes para entrenar, alargando su impacto turístico mucho más allá del fin de semana de competición.

Cada participante suele viajar acompañado de otro deportista y familiares o amigos que van a verles participar. Marc Rafanell López. Unsplash.

Y, por último, el viajero activo, que no compite ni asiste como espectador, sino que elige destino en función de la actividad. Este es el perfil que ha llevado a Baleares a recibir 150.000 cicloturistas al año, con un impacto económico superior a 180 millones de euros.

Su gasto medio es de 175 euros diarios y contribuye a la descentralización y la desestacionalización ya que se concentra en temporada baja, de marzo y abril.

Es lógico que, ante semejantes cifras, los destinos de todo el mundo hayan empezado una carrera para lograr podio entre los aficionados al turismo deportivo. ¡Qué gane el mejor!