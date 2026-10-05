El crecimiento más intenso se concentra en los segmentos premium, lujo y ultralujo, señal de que las marcas hoteleras y de experiencias están reorientando su oferta hacia un cliente dispuesto a pagar por sentirse mejor, no solo por descansar.

Detrás de este auge conviven varios impulsores: la necesidad de evasión ante un contexto social convulso, la conciencia ecológica, un reset tecnológico, conexiones locales íntimas y la búsqueda de espiritualidad.

Un segmento con cifras récord

El mercado del wellness a nivel global superó, según McKinsey los 2 billones de dólares en 2025. Y, dentro de esta categoría, el turismo de bienestar no deja de crecer con una previsión, según el Global Wellness Institute, de 1,4 billones de dólares para 2029.

Frente al ruido, la hiperconexión y la ansiedad, un nuevo viajero renuncia al lujo tradicional para buscar silencio, propósito y experiencias que reequilibren su sistema nervioso y generen la paz interior que tanto anhelan en su día a día.

Área de la piscina, gimnasio y sauna de la clínica Buchinger-Wilhelmi, en Marbella. Clínica Buchinger-Wilhelmi

Como muestra, el mercado español ha registrado una creciente oferta de establecimientos tipo clínicas-hotel, donde abordar el bienestar de forma integral. A la pionera clínica Buchinger-Whilhelmi se le unió más tarde Sha Wellness y más recientemente ZEM Altea, siendo Lanserhof la última en abrir, a principios del próximo año.

La era del "bienser"

Si el wellaging fue la evolución del antiaging, el "bienser" es la evolución del bienestar: una mirada hacia el interior antes que hacia el exterior. El movimiento slow reaparece en la gastronomía, el transporte, el diseño de interiores y la arquitectura, mientras la sostenibilidad deja de ser un extra para convertirse en estándar.

Así lucirán los pabellones de la Clínica Lanserhof Marbella, en Villa Cortesín. Lanserhof Marbella.

El contexto no es casual: una encuesta de la revista VICE reveló que el 65% de la generación Z desearía vivir en una época tecnológicamente menos compleja, ajena a internet y las redes sociales.

No es extraño, por tanto, que los retiros de silencio, los retreats creativos y los viajes de reconexión espiritual multipliquen su demanda, ni que la salud mental se convierta en el gran foco de desarrollo hotelero. El spa para el alma gana terreno frente al spa tradicional.

Cinco perfiles, un mismo interés

Se han identificado cinco tipos de viajero especialmente proclives a esta nueva tendencia. Los exploradores conscientes (25-35 años, creativos y freelance en busca de autoconocimiento). Los profesionales con burnout (35-50 años, directivos que buscan reducir el estrés).

Las familias demandan cada vez más escapadas saludables en las que se integran todos sus miembros. Rainer Eck. Pexels.

Los buscadores espirituales (40-65 años, mayoritariamente mujeres, atraídas por las terapias alternativas). Las ecofamilias (35-55 años, en busca de bienestar y valores sostenibles).

La silver economy encuentra en los viajes de bienestar uno de sus grandes exponentes para los +60. Vlada Karpovich. Pexels.

Y los seniors activos (60-75 años, con tiempo, recursos y foco en la salud integral). Distintas edades y motivaciones que comparten un mismo destino: sentirse mejor.

Del concepto a la experiencia

Si históricamente otros países solían liderar el ránking de destinos favoritos para este tipo de viajes, España sube muchos puestos. No sólo con la apertura de nuevos centros de enfoque holístico, sino incluso con agencias de viaje especializadas en esta nueva forma de viajar. Es el caso de la conocida travel boutique Nuba, quien acaba de lanzar su división Nuba Wellness.

Las cámaras hiperbólicas de ZEM, en Altea, son unos de sus tratamientos estrella. ZEM Wellness Clinic Altea

Su leitmotiv, “viajar para vivir mejor” resume la idea detrás de esta nueva propuesta en la que el bienestar se convierte en el punto de partida desde el que se diseña cada experiencia. El objetivo es claro: responder a las nuevas motivaciones del viajero: salud, prevención, nutrición, reparación del sueño, gestión del peso y del estrés… Y, ahora especialmente, con el foco puesto en la longevidad.

Antares, la Casa de la Inspiración de la clínica Buchinger Wilhelmi, es donde se realizan las terapias alternativas. Buchinger Wilhelmi.

Lo más sorprendente es que al equipo de travel designers de Nuba se han incorporado expertos especializados en wellness para comprender las necesidades de cada cliente y seleccionar los especialistas, programas, destinos y centros más adecuados.

Porque para crear estas nuevas experiencias viajeras la pregunta ya no es ¿qué rincón remoto del mundo quieres descubrir? Si no, ¿qué necesitas ahora en tu vida para estar mejor?