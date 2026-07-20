En los últimos años, las tendencias que están marcando el sector del turismo vienen lideradas por la búsqueda de dos 'gigantes': naturaleza y libertad.

Los viajeros españoles buscan, cada vez más, formas de escape que los conecten con el mar, el campo o la montaña pero también que lo hagan cuando ellos quieran y como ellos decidan.

Por eso, no es de extrañar que en España, en el año 2025, se alcanzaran las 50 millones de pernoctas en campings y lugares de acampada, una cifra histórica según los datos del Instituto Nacional de Estadística, que consolidan esta forma de viajar como una de las preferidas por los nuevos mochileros.

Más de la mitad de los españoles reconoce que se ha subido alguna vez a una caravana o autocaravana y un 28% recurre habitualmente al alquiler de estos vehículos para el disfrute de sus vacaciones, cambiando el billete de avión o del tren por la libertad de encender el motor.

La caravana es el mejor transporte para llegar a lugares remotos que si no, no se pueden visitar. iStock

Entre las ventajas que encuentran los amantes del volante está, sin duda, la flexibilidad que permiten estos vehículos a la hora de planificar un viaje. No hay que reservar hoteles, ni estar pendientes de horas de entradas ni salidas, ni buscar lockers donde dejar las maletas mientras recorremos un lugar hasta que llegue la hora del vuelo.

Además, esa puesta de sol aislada, el amanecer en mitad de una carretera o descubrir un camino diferente son las experiencias inmersivas y personalizadas que vienen de la mano de estos viajes por carretera a nuestro aire donde no hay que someterse al grupo ni a programas cerrados. Nos permite elegir qué queremos hacer, dónde queremos ir en cada momento.

Otra de las ventajas es que llevar el volante de nuestro propio viaje también ayuda a ajustar el presupuesto lo que nos permitirá hacer viajes más largos, incluso fuera de Europa, y con más tiempo para elegir desvíos hacia lugares que no estaban en el itinerario.

De hecho, varios países de África están viviendo una transformación en la forma de visitarlos ya que estos road trip han crecido en el sur del continente un 33% en lo que va de año, según datos de CamperDays, la plataforma de alquiler de autocaravanas y campers. Es la fórmula perfecta para conectar naturaleza y libertad.

La autocaravana también es un medio perfecto para viajar con niños porque se adaptan a nuestro horario completamente. iStock

Pero no todos son ventajas. El principal inconveniente de esta tendencia es, precisamente, hacerse con una autocaravana o una camper. El precio medio de uno de estos vehículos en España puede rondar los 48.000 euros, un desembolso que no está a disposición de todo el mundo.

Eso sí, a grandes problemas, grandes soluciones. Cada vez hay más plataformas de alquiler de caravanas que permiten viajar por varios países con el mismo vehículo e incluso cambiar de uno a otro si optamos por coger un avión entre medias.

Así que lo único que tenemos que reservar son los días de vacaciones y el destino, incluido el fin del mundo, ya lo marcará la carretera.