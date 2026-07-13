En España ya hay más perros censados que niños menores de quince años. Un dato que no hace mucho habría parecido una extravagancia inasumible resume, hoy, un cambio socialydemográfico significativo: las mascotas son un miembro de la familia con pleno derecho. Y ahora, también, cuando se planifican las vacaciones.

Tanto es así que los viajes pet-friendly se consolidan ya como un sector de gran impacto. De hecho, según el informe Tendencias de Viaje 2026 de Amadeus, el segmento vive un crecimiento acelerado y Booking.com confirma la tendencia: solo en España, las búsquedas de alojamientos con el filtro "admite mascotas" superaron los 7,5 millones en 2025, llegando a situarse entre los criterios más consultados de la plataforma. Incluso por delante de opciones como el wifi o la piscina.

El 30% de los viajeros españoles elige destino y hotel en función de si aceptan mascotas y un 22% descarta la reserva si no puede llevarla. Bloomberg calcula, además, que la industria global de mascotas rozará los500.000 millones de dólares en 2030, un crecimiento que tendrá impacto en múltiples sectores.

Tan importante como nuestra maleta es pensar en todo lo que nuestro familiar de cuatro patas debe llevarse al viaje. iStock

Tal es el boom, que cadenas hoteleras diseñan menús de room service para perros, clubes caninos dentro de sus programas de fidelización y kits de bienvenida veterinarios.

¿Cómo es este tipo de viajero?

Suele tratarse de un perfil millennial o centennial, dueño primerizo, para quien el animal ocupa un lugar central en la vida familiar. Pero, también, los boomersy los Z se suman a esta forma de viajar. Siete de cada diez aseguran que viajarían más si su mascota fuera bienvenida en los alojamientos.

Prefieren el turismo rural o los espacios de baja aglomeración, realizar caminatas por la naturaleza, playas pet friendly o espacios gastronómicos donde el animal pueda acceder. La estancia media, además, tiende a alargarse: los establecimientos detectan que este viajero se queda más noches que el huésped convencional.

Cada vez son más las playas de nuestro litoral que permiten el acceso a las mascotas. iStock

Como curiosidad, optan por desplazarse por carretera: solo un 35% recurre al avión, en gran parte por la incomodidad regulatoria y el estrés que supone el vuelo para el animal.

Los destinos y hoteles más receptivos

En España hay ciudades que lideran el ranking de las más pet inclusive, entre ellas: Ponferrada, Logroño, Gijón, Madrid, Barcelona yValencia. Por su gran afluencia de viajeros internacionales, acostumbrados desde hace años a viajar con sus mascotas, Canarias y Baleares están muy adaptadas a este tipo de perfil.

La generación Alfa (menores de 10 años) es una de las grandes motivadoras de este cambio de estilo de viaje iStock

A nivel europeo, Lisboa, Florencia, París y Niza han sido pioneros en este tipo de viajes. Y, en cuanto a hoteles, las cadenas españolas Barceló, NH Hotel Group, y Meliá son un referente.