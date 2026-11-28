Un zorro, una rosa y un pequeño planeta bastan para construir uno de los mundos más reconocibles de la literatura. Esta Navidad, sus personajes abandonan las páginas de El Principito para cobrar vida entre luces en uno de los conjuntos modernistas más singulares de Barcelona.

Els Llums de Sant Pau estrena mundialmente la experiencia lumínica e inmersiva oficial de El Principito en el Recinto Modernista de Sant Pau.

Del 19 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027, sus jardines y pabellones se convierten en el escenario de un itinerario nocturno que invita a reencontrarse con la obra de Antoine de Saint-Exupéry desde una perspectiva diferente.

El universo bajo las estrellas

Cuando cae la noche, la arquitectura del espacio empieza a transformarse. La fachada principal se ilumina con un mapping de gran formato y, poco a poco, el visitante se adentra en un entorno donde los baobabs, los planetas y los personajes del libro aparecen entre jardines y pabellones.

La rosa, el farolero, el geógrafo o el rey forman parte de las 19 paradas que componen el trayecto.

Pasear para encontrarse con El Principito sentado en su luna dorada, con su bufanda al viento iluminando la oscuridad del jardín. Els Llums de Sant Pau

A su alrededor, miles de puntos resplandecientes, proyecciones y grandes esculturas de iluminación creadas y pintadas a mano, recrean algunos de los pasajes más reconocibles del relato.

La música acompaña el paseo y algunas instalaciones responden a la presencia del público con destellos e interactividad.

Una experiencia en la que el jardín de El Principito cobra vida en la oscuridad. Els Llums de Sant Pau

La sensación es la de avanzar por un cuento que se va descubriendo poco a poco, sin necesidad de conocer de memoria cada uno de sus capítulos.

La narración, además, está disponible en catalán, castellano, inglés y francés.

Volver a ser niños

El trayecto también reserva espacio para la imaginación de los más pequeños.

Al comienzo, los visitantes reciben un pasaporte de explorador con el que pueden buscar pistas y sellos escondidos en los distintos planetas, como si siguieran los pasos del protagonista.

Una bandada de pájaros rosas luminosos planean entre nubes blancas sobre el jardín. Els Llums de Sant Pau

En otro momento, un dibujo digital permite crear un cordero y verlo proyectado sobre una de las fachadas del recinto modernista.

A ello se suman un pequeño teatro de marionetas y la presencia de personajes en vivo, que trasladan algunas escenas de la obra al encuentro con el público.

Son pequeños guiños que hacen que la visita no se limite a contemplar las instalaciones, sino a dejarse llevar por los detalles que van apareciendo a lo largo del camino.

Los niños pueden jugar a descubrir los secretos de este espacio, mientras los adultos recuperan por un instante la mirada curiosa de quien todavía se deja sorprender por una rosa, un zorro o un cielo lleno de estrellas.

Una parada sobre el hielo

La fantasía continúa también fuera de la experiencia luminosa. Esta Navidad, el conjunto arquitectónico recupera su pista de hielo, integrada en la ambientación del cuento, para quienes quieran alargar la visita y cambiar por un rato el paseo por unos minutos sobre los patines.

La actividad ofrece sesiones de 20 minutos y una modalidad VIP de 30 minutos, que incluye los guantes. Es necesario adquirirla junto con la entrada general, ya que no se vende por separado.

Patinar en esta pista y adentrarse bajo las bóvedas históricas bañadas en luz azul estrellada Els Llums de Sant Pau

Una zona de restauración temática y una tienda con productos oficiales completan la propuesta.

Dos últimas paradas antes de regresar a la ciudad, después de haber recorrido un lugar que, por unas horas, parece pertenecer a otro mundo.

La magia de lo esencial

Els Llums de Sant Pau podrá visitarse hasta el 10 de enero de 2027, con horarios que cambian a lo largo de la temporada y algunas fechas de cierre. Las entradas parten de los 10 euros en determinadas noches de noviembre.

Más allá del esplendor visual y las escenografías, el atractivo de esta cita está en volver a una historia que nunca termina de envejecer.

Alzar la vista en la oscuridad y ver la avioneta roja despegando sobre un colchón de nubes y estrellas iluminadas. Els Llums de Sant Pau

Al salir de la visita, quizá uno se lleve algo más que el recuerdo de una noche iluminada: la invitación a mirar de nuevo las cosas pequeñas, esas que, como enseñó el personaje, son a menudo las más importantes.