Hay momentos en los que, ante la falta de tiempo o ideas, la comida se convierte en una rutina de la que es difícil salir de las ensaladas varias, los productos a la plancha o los preparados del supermercado más cercano.

Sin embargo, hay establecimientos que han nacido con la vocación de eliminar esa costumbre entre la gente que come fuera de casa a diario por necesidad y, también, por esas personas que desean llevar una alimentación completa y equilibrada sin caer en la monotonía.

El espacio gastronómico Del Sol (c/ Galileo, 4, Madrid) busca precisamente eso, una manera más cotidiana, apetitosa y libre de entender la alimentación saludable ante esa necesidad de integrar una carga nutritiva en el día a día.

Rocío del Sol pretende llevar la nutrición más allá como propuesta gastronómica. Del Sol

Todo parte Del Sol

El nombre del restaurante no es casualidad, es el apellido de la fundadora Rocío del Sol. Aparte de su reciente faceta como hostelera, ha sido durante más de una década nutricionista deportiva, un entorno donde sentía que la consulta se le quedaba pequeña y que necesitaba una extensión de su propia forma de vivir y comer.

Pero antes de ello, también fue cocinera. Ese paso por los fogones y por las clínicas le motivó a llevar la educación alimentaria más allá y a no quedarse simplemente en concienciar a la gente sobre cómo comer mejor para lograr sus objetivos: "siempre he pensado que la nutrición no sirve de mucho si se olvida que la comida tiene que estar rica, tiene que apetecer y tiene que encajar en tu vida", piezas imprescindibles para Rocío.

En sus cocinas se gestan los platos cargados de macroalimentos. Del Sol

Como ellos mismos reconocen, "la nutrición está detrás de la carta, pero no pretende convertirse en protagonista de la mesa". De esto último se encarga con más ahínco el chef Adolfo Martín, quien 'carga de sabor' cada receta debatida anteriormente desde un enfoque nutricional.

Tal y como practican en la actualidad diversos establecimientos, la carta Del Sol cambia según la temporada pero la filosofía es constante: productos reconocibles de cada estación, recetas caseras hechas en sus fogones y platos que repetir un día sí y al otro también.

Abierto solo de 9:00 a 17:00 de lunes a viernes y de 10:00 a 16:00 los sábados, sus puntos fuertes son los desayunos, los brunchs, las comidas e incluso las meriendas tempranas.

La fachada del local recoge ese aire moderno y sobrio. Del Sol

Por la mañana preparan sobre todo diversas tostadas con el pan de masa madre sobre el que se vierten un sinfín de alimentos variados como el aguacate, cottage o crema de cacahuetes por no más de 5 €. Además, los huevos están muy presentes a estas horas en formato de tortilla, turcos o en la quiche del día.

El brunch adquiere mayor protagonismo los sábados, ya que los 20 € de coste permiten ingerir buena parte de los nutrientes necesarios para todo el día. Sus dos opciones 'pleno' o 'doble', incluyen bowl de yogur con frutas, café, zumos, aceitunas, rebanadas de pan, proteínas de calidad como el salmón o los huevos y verduras.

La despensa del local aquí son los platos ya preparados en vista al consumidor. Del Sol

Entre semana el formato se transforma en el estilo 'crea tu plato', donde el comensal va configurando lo que le apetece en torno a cremas, raciones frías y proteínas como la ternera, una especie de platos combinados llevados a lo healthy.

Al fin y al cabo, como reconoce la propia Rocío: "Del Sol no aspira a ser un restaurante de ocasión". Su misión es que la gente pueda encontrar un equilibrio que le sienta bien y dejar de hablar de restricción al tratar la alimentación saludable.

Con esta apertura la calle Galileo suma y sigue en su oferta gastronómica de lo más variada y atractiva, con locales de bollería artesanal como Obrar, opciones internacionales como Little Dragon o establecimientos que recogen insignias de otros puntos de nuestra geografía como el pequeño Camperos Malagueños.