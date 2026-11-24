Madrid sigue con una indiscutible apuesta por el turismo cultural y así lo demuestran la cantidad y la calidad de exposiciones que tendrán lugar en la capital hasta final de año.

Un itinerario que aborda temáticas tan diversas como el psicoanálisis, el feminismo, la literatura y la vanguardia latinoamericana. Entre todo lo que viene destacamos cuatro muestras que, por su calado, se convertirán en imprescindibles esta temporada.

Cuatro museos en el eje Recoletos-Paseo del Prado con enfoques y relatos muy variados. Hay mucho por ver y disfrutar entre las paredes de las pinacotecas y galerías madrileñas, lo que consolida la ciudad como destino top entre los hubs culturales más relevantes.

Dalí a través de sus lienzos

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acoge El universo freudiano de Dalí, una muestra que reconstruye la obsesión del pintor ampurdanés con el padre del psicoanálisis.

Entre las 62 obras expuestas se encuentran, también, valiosas piezas de Jean Arp, Max Ernst, Pablo Picasso y Santiago Ramón y Cajal. El conjunto ha sido asegurado por un valor de 311 millones de euros.

La tentación de San Antonio. Salvador Dalí. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

El comisario, Jaime Brihuega, organiza el recorrido en siete secciones cronológicas que enlazan cada etapa de la vida de Dalí con sus correspondientes conceptos freudianos: el inconsciente, el deseo o la represión.

Todos ellos temas que el maestro surrealista abordó en repetidas ocasiones desde su peculiar perspectiva. Dalí cayó rendido ante la teoría freudiana cuando leyó siendo aún un adolescente La interpretación de los sueños.

Un segundo antes del despertar de un sueño provocado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Desde entonces no cejó en su empeño de conocer al célebre psicoanalista. Lo logró en 1938, en Londres, donde Freud vivía exiliado. Aquel encuentro fue breve pero decisivo y dejó una frase del propio Freud tras ver al pintor en acción: “Nunca había conocido a un ejemplo tan puro de paranoico”.

Esa fascinación mutua es el hilo conductor de una exposición que convierte el diván en metáfora y el lienzo en confesión.

Prerrafaelismo en femenino

La Fundación Mapfre presenta en su Sala Recoletos, hasta el 10 de enero de 2027, “Prerrafaelismo. Itinerarios femeninos, 1850-1914”, comisariada por Pamela Gerrish Nunn.

Una amplia antología que pone perspectiva de género a un movimiento marcadamente masculino y que rescata el papel de las mujeres artistas de la época.

El pálido semblante del amor verdadero. Eleanor Fortescue-Brickdale Musée d’Orsay, dist. RMN-Grand Palais/Sophie Crépy

Entre ellas, Elizabeth Siddal, Julia Margaret Cameron, Evelyn De Morgan, May Morris o Eleanor Fortescue-Brickdale. Un grupo talentoso y de gran actividad nacido como un movimiento que desafió el academicismo oficial británico de mediados del siglo XIX.

La muestra ofrece obras en formatos muy distintos, desde cuadros al óleo, acuarelas, dibujos, fotografías, textiles, bordados, esmaltes y vidrieras. Una manera muy rica de mostrar el virtuosismo de estas creadoras que desafiaron las rígidas barreras de la época victoriana.

Rilke y su pasión española

El Museo del Prado mantendrá en cartelera la muestra “Rilke y el arte español” hasta el 7 de marzo de 2027. Una exposición concebida para conmemorar el centenario de la muerte del escritor austriaco.

La pinacoteca ha tomado como hilo argumental el viaje que Rilke realizó por España entre noviembre de 1912 y febrero de 1913, con paradas en Toledo, Ronda y Madrid. Momentos en los que se enamoró de nuestro país, sus gentes y sus costumbres.

Vista de Toledo, de El Greco. Nueva York, The Metropolitan Museum of Art.

Fue precisamente en el Prado y en la Real Armería donde el poeta renovó su admiración por El Greco y despertó su fascinación por Goya y Velázquez. El recorrido también repasa la estrecha relación que Rilke mantuvo entre 1902 y 1906 con el pintor Ignacio Zuloaga.

Su fructífera relación epistolar que refleja el impacto de la obra del artista vasco tuvo en el escritor y que sirve de metáfora para entender cómo la cultura española estuvo muy presente para los grandes intelectuales del cambio de siglo.

La Menesunda, el mito

El Museo Reina Sofía suma a la agenda otoñal “La Menesunda según Marta Minujín”, que permanecerá abierta hasta el 8 de marzo de 2027 en el Edificio Nouvel. Se trata de la primera vez que esta obra se exhibe en España.

La Menesunda: según Marta Minujin. David Stjernholm.

Toma la forma de una reconstrucción de la instalación que Minujín creó junto a Rubén Santantonín, en 1965, para el Instituto Torcuato Di Tella de Buenos Aires.

Aquella pieza, pionera del happening y el arte participativo, invitaba al público a atravesar ambientes sensoriales en lugar de limitarse a contemplar la obra desde fuera.

La versión madrileña, co-producida con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y la Tate Liverpool se completa con un recorrido documental sobre los happenings y performances que la artista desarrolló entre 1963 y 1985.

Una oportunidad única para entender la influencia de esta artista de culto en el arte contemporáneo y su capacidad para inspirar a creadores que quedaron cautivados por la profundidad de su discurso.