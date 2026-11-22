Con sede en Seúl el equipo de Ceiling Service ha encontrado un filón inesperado: eventos cuyo objetivo es dormir a pierna suelta en grupo. La única norma: escuchar y descansar.

Desde 2024 reúnen a cientos de personas que viajan de todo el mundo para reposar sobre colchones y relajarse en cómodas almohadas bajo el influjo de música ambient.

El fenómeno surcoreano llega en el momento exacto: el turismo de bienestar mueve más de 894.000 millones de dólares y camina hacia los 1,38 billones en 2029, según el Global Wellness Institute. Dentro de las categorías que engloba, el descanso es una de las más demandadas.

Dormir bien, la nueva obsesión

La idea nació de un hábito cotidiano: Joon Kwak, director de la productora creativa PERMIT Seoul, escuchaba música ambient tumbado en la cama, mirando el techo (de ahí el nombre).

Las localizaciones son otros de los atractivos de estas sesiones. Ceiling Service.

Desde entonces, cada edición cambia de escenario: la cúpula del planetario de Gwacheon, con 250 butacas reclinables y 180 grados de campo visual; antiguas naves industriales en Seongsu; incluso un ferri atracado en el río Han.

En marzo de 2024 convirtió ese gesto íntimo en un evento colectivo: nueve horas en un edificio de Yaksu-dong, dividido como una casa, con dormitorio, salón y cocina propios.

El público no se sienta en filas ni mira al escenario: se tumba sobre colchones mientras la música todo lo invade, entre aromas diseñados para cada sesión y ceremonias de té.

Músicos y artistas participan en el contenido de estos encuentros. Ceiling Service.

"No hay una forma correcta de descansar", resume Kwak, que aclara que el proyecto no busca ser una experiencia espiritual ni terapéutica, sino un espacio para decidir cómo emplear el tiempo libre.

El nacimiento de un fenómeno

El salto de ser una actividad de culto para un círculo exclusivo a convertirse en una cita habitual ha sido rápido. Volume 10, su décima edición, celebrado en junio de este año en la antigua fábrica Layer 41 de Seongsu, reunió a cientos de visitantes durante dos días.

El programa del encuentro incluía ceremonias de té, un set de voz zen de Yogetsu Akasaka, sanación sonora inspirada en Bali y Tailandia y un directo electrónico de K.O.P.32.

Los baños de gong son un must en las sesiones porque inducen a la relajación más profunda. Ceiling Service.

Dos meses después, Volume 11 trasladó la propuesta a un ferri en el río Han, con más asistentes que nunca y cuatro sesiones de cuatro horas. Las entradas oscilan entre los 30 y los 50 euros y se agotan en horas.

Lo más curioso es que a cambio no accedes a un concierto, sino que compras el derecho a no hacer nada durante varias horas y descansar sin sentirte juzgado por ello.

El sueño, un nuevo estatus

Ceiling Service no es un caso aislado entre el amplio panorama de experiencias holísticas que se ofrecen en todo el mundo. Lo que sí les hace únicos es que se ha hecho a medida para un público ávido de un sueño reparador.

Según la consultora Grand View Research, el sleep tourism (o turismo del sueño) alcanza ya los 74.540 millones de dólares, con un crecimiento medio anual del 12,4% hasta 2030.

La edición Volume 11 ha consagrado el fenómeno como experiencia global. Ceiling Service.

La cadena Hilton confirma el auge de este segmento en su informe de tendencias: el 20% de los viajeros practica el hurkle-durkling (quedarse todo el día en la cama).



Cifra que sube al 30% entre los zillennials. Mientras que el 70% de los viajeros de lujo celebra las habitaciones diseñadas solo para descansar.

Con una duración de cuatro horas las sesiones permiten disfrutar de un descanso profundamente reparador. Ceiling Service.

Ese mismo informe refleja que el 19% de los viajeros de negocios ya elige dormir antes que socializar, y un 90% prioriza una cama realmente cómoda por encima de cualquier otro lujo.



Y tú, ¿te apuntarías a una sleeping session?