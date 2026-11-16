Con la Navidad a la vuelta de la esquina, comienzan a asomar nuevos productos y lanzamientos que pretenden hacerse un hueco entre los grandes festines gastronómicos clásicos de estas fechas y en los momentos tan señalados que se acercan.

Uno de ellos, dentro de las creaciones de alta gama, es la espiga de trigo realizada a partir de la asociación entre Chaumet y The Peninsula París, una unión que no es novedad, ya que ambas entidades ya colaboraron en el pasado.

Esta relación se vio reflejada en la llamada Afternoon Tea durante el verano de 2025, una experiencia de merienda de edición limitada inspirada en la colección Bee y en las propias colmenas situadas en la azotea del hotel parisino.

“L'Épi de Blé”

Nacido de un encuentro único entre el arte de la alta joyería y la excelencia de la pastelería, L'Épi de Blé es el nombre que se le ha otorgado a este tronco de Navidad concebido por Anne Coruble, la chef pastelera principal del hotel parisino.

Desde su llegada al recinto, se ha mostrado fiel a los sabores de la cosecha como los cereales, las notas tostadas y la dulzura, una línea que le ha valido el título de Repostera del Año 2026 de Gault&Millau, una guía fundada en los años 70 y que ejerció de principal altavoz del movimiento de la Nouvelle Cuisine.

El trigo está muy presente en la receta, tanto en su exterior como en su interior. E.E.

Lo más importante de este postre, tal y como destacan desde el equipo, es el descubrir texturas agradables y reconfortantes tales como la de la mousse de vainilla ligeramente tostada o la confitura de leche con cereales que guarda en su interior.

En el exterior, predominan las tostadas francesas que se derriten en boca y están hechas a partir de sémola de trigo con leche y una crema de pan tostado. Todo ello se corona con un caviar de vainilla, un detalle que hace que no le falte ningún elemento a este exclusivo pastel pensado, más allá de ser admirado, para compartir entre ocho personas.

Cabe mencionar que esta creación de edición limitada aún no está disponible en el hotel, para ello hay que esperar hasta el 1 de diciembre, el día en el que saldrán los pedidos anticipados para poder recogerlos entre los días 21 y 31 del mismo mes, y por un precio de 120 € por unidad.

Para ello, los clientes deberán desplazarse a escasos metros del Arco del Triunfo, en el número 19 de la Avenida Kléber, una de las vías más emblemáticas del distrito 16 de la capital francesa.

La panorámica desde The Peninsula París permite observar una vista privilegiada de la ciudad. The Peninsula París

El porqué de este diseño reside en el emblema de Chaumet desde 1811, es uno de los motivos fundacionales de la casa de la Place Vendôme: Nitot, su fundador, dibujó la espiga de trigo para la emperatriz Josefina, y la firma desde entonces la ha convertido en un tema recurrente en sus tiaras y broches.

De este modo, Coruble la esculpe en pastelería con unas espigas doradas erigidas sobre el tronco como si de una pieza real de alta joyería se tratase, y pensada para disfrutar en compañía en esas fechas tan señaladas.