Keops, Kefrén y Micerinos llevan en pie cerca de 4.500 años desafiando al tiempo y siendo testigos de la historia. Hasta final de mes comparten protagonismo con la instalación Forever is Now 2026, una de las citas artísticas más espectaculares.

Una apuesta de gran calado estratégico que se supera cada año para lograr un objetivo que tienen muy claro las autoridades egipcias: posicionar Egipto en el mapa del arte internacional.

Para ello, la meseta presidida por La Gran Esfinge, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, se convierte durante casi un mes en la sala de exposiciones más singular del planeta.

A poco más de dos kilómetros del Gran Museo Egipcio y su ingente colección, esta propuesta aporta un nuevo escenario en el que historia y arte contemporáneo dialogan sin necesidad de traducción simultánea.

Instalación Echoes of the Infinite, del diseñadora Alex Proba para la pasada edición de 2025. For ever is Now 2025. Art D`Égypt.

Forever Is Now es uno de los mejores ejemplos de lo que se ha dado en llamar el artlovers travel. Ese tipo de viajes que los amantes del arte hacen para descubrir exposiciones como ésta, nuevos museos o instalaciones de sus artistas favoritos.

Con mirada femenina

Cada edición exige a los artistas trabajar con el desierto, el viento y el peso simbólico de algunos de los monumentos milenarios más célebres del planeta como condicionantes de la obra.

El resultado son piezas site-specific, concebidas expresamente para integrarse en un espacio único en el que la eterna geometría de las pirámides hace las veces de un marco incomparable.

Orb, una de las impactantes piezas de la edición de 2022, obra del madrileño Spy. Forever is Now 2022. Art D´Ègypt.

“La accesibilidad y la democratización del arte siempre han estado en el corazón de mi visión”, resume Nadine Abdel Ghaffar, fundadora de Art D'Égypte. Y como singularidad del encuentro de este año señala que es la primera vez que ha sido comisariado exclusivamente por mujeres.

Desde su primera edición la intención ha sido llevar el arte contemporáneo a públicos de todas las edades y procedencias. Esta sexta entrega explora la continuidad, el orden espacial y la memoria cultural.

Horizon, del artista griego Costas Varotsos, expuesta en 2023 Forever is Now 2023. Art D´Ègypt.

Como trasfondo que articula toda la experiencia hay una pregunta que hilvana las ocho instalaciones: ¿qué significa construir algo capaz de sobrevivir a quien lo crea?

Creaciones únicas

La británico-jamaicana Rochelle Nembhard firma Celestial Vessels, ocho formas ovoides de gran formato inspiradas en el Ogdóada, las fuerzas primigenias del mito de la creación de Hermópolis.

Jiang Qiong Er rinde homenaje a siete décadas de relaciones egipcio-chinas. Forever is Now 2026. Art D´Ègypt.

La franco-estadounidense Raphaele Shirley propone Passage, un túnel transitable de arcos concéntricos tejidos en junco de palma y cobre que evoca los ciclos celestes. “Es una especie de portal por el que la gente puede caminar y experimentar las pirámides”, explica la artista.

Charlotte Colbert, británico-francesa, levanta en Possible Landscapes un arco de acero pulido coronado por un ojo de centro verde que remite al Ojo de Horus.

Por su parte, el francés Geoffroy Pithon presenta Hortus Pictus, esculturas modulares pintadas que recrean el Árbol de la Vida y los jardines del Antiguo Egipto.

La propuesta de Geoffroy Pithon, un vergel pictórico en el desierto. Forever is Now 2026. Art D´Ègypt.

Es una ventana abierta hacia las pirámides que el propio artista define: “como un jardín imaginario y poético que emerge del desierto”.

El egipcio Emad Abu Grain firma Talisman of Salvation, bloques de piedra tallada, unidos por cuerdas suspendidas, e inspirados en el Libro de los Muertos.

Artistas internacionales

La creadora china Jiang Qiong Er presenta It Is Time to Plant Love, en la que doce guardianes dorados conmemoran los 70 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Abdul Rahman Taha recurre al backgammon local para su diálogo con las pirámides en The Gathering. Forever is Now 2026. Art D´Ègypt.

El saudí Abdul Rahman Taha propone The Gathering, voluminosas piezas circulares de piedra en pares de blanco y negro inspiradas en el tawla, el juego de mesa tradicional de la región.

Kings Road, de Pirim, traza una ruta imaginaria desde las canteras donde se extraían las piedras de las pirámides. Forever is Now 2026. Art D´Ègypt.

Finalmente, el turco Seçkin Pirim cierra el recorrido con The King's Road, una serie de imponentes columnas de mármol egipcio que levantan un pasaje monumental inspirado en las antiguas rutas entre las canteras y los templos.

Una forma de unir viaje y cultura, pasado, presente y futuro. Una apuesta de gran calado que rememora un concepto de inmortalidad tan antiguo como los mismos faraones.