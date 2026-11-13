Cada región de España tiene una cultura gastronómica que la hacen única y singular, pero hay un producto que es prácticamente común en cada uno de los territorios de la geografía nacional, los embutidos.

Dependiendo del punto en el que nos encontremos, su elaboración varía ligeramente. La base de muchos de ellos es la carne de cerdo, a partir de la cual se realizan las chistorras clásicas de la Comunidad Foral de Navarra, un producto parecido al chorizo pero de menor grosor y con un corto proceso de maduración mínima de dos días.

Será la chistorra el denominador común en más de dos decenas de establecimientos de Madrid en los que se va a destacar al menos, en torno a este producto, una receta durante estas más de dos semanas que va a durar la ruta, desde el viernes 13 de noviembre hasta el domingo 29.

El formato del montado es de los más usados cuando se habla de chistorra. Reyno Gourmet

Grandes clásicos

El evento está concebido como una ruta de tapas para poder probar en una misma jornada las diferentes elaboraciones de los establecimientos que participan, entre los que destaca el emblemático Casa Lucio o Casa Ciriaco, del que es típico el pincho de tortilla coronado con un trozo chistorra.

También están presentes otros negocios con aires más modernos pero que trabajan mucho con las recetas clásicas, como es el caso de Casa Dani o el bar LaLópez, que integra una croqueta de talo de chistorra y donde ha tenido lugar el acto de presentación de este evento.

Con huevos poché también es posible comer la chistorra, que hace las de pan con la yema. E.E.

En el Mercado de Antón Martín, ha estado presente Alberto Jiménez, el presidente de la IGP Chistorra de Navarra y quien se ha mostrado convencido de que en estas jornadas "el público madrileño sabrá apreciar estas propuestas, disfrutar de su sabor y descubrir todo lo que hay detrás de este maravilloso producto".

Tras haber recorrido otras ciudades de España como Zaragoza o Barcelona, será la primera vez en que la 'Chistorruta' desembarque en Madrid con el objetivo de acercar estos pinchos exclusivos durante la celebración.

El minimalismo bien ejecutado también se refleja en las tapas. E.E.

Además de los locales mencionados anteriormente, llaman poderosamente la atención otros como la Posada de la Villa, Taberna la Elisa o Urrechu Pozuelo, el restaurante del chef guipuzcoano Íñigo Pérez que creció de la mano de Martín Berasategui.

Cabe recalcar que todas las elaboraciones presentadas por cada uno de los locales estarán hechas con la auténtica Chistorra de Navarra amparada con el sello Reyno Gourmet y la Indicación de Origen Protegido del propio producto.

Bajo los parámetros establecidos, existen hasta un total de 13 operadores que fabrican la auténtica chistorra, de los cuales ocho son empresas cárnicas y cinco son carnicerías.

Esta es la auténtica e inigualable Chistorra de Navarra. E.E.

Conocido territorialmente como txistorra, su presencia en la gastronomía navarra data, al menos, de principios del siglo XIX, pero no fue hasta 2024 cuando se inscribió en el Registro Europeo de Indicaciones Geográficas Protegidas.

Pese a haberse expandido a otras comunidades colindantes como el País Vasco o La Rioja, la chistorra es originaria exclusivamente de Navarra y se produce a lo largo y ancho de todo su territorio.

Por tanto, estas jornadas se presentan como una oportunidad perfecta para degustar este maravilloso producto y dejarse sorprender por cada una de las propuestas de los chefs de los bares y restaurantes que mantienen, desde ya, las chistorras en sus despensas para ser cocinadas a los clientes.