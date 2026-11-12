Una vez llegado noviembre y bien entrado el otoño en nuestro país, en las huertas del Mediterráneo empiezan a mandar productos como son la calabaza, el boniato y las primeras alcachofas de la temporada. Mientras, la nueva cosecha del arroz de L'Albufera empieza a recogerse y a las lonjas, como es habitual, llegan doradas o lubinas en pleno apogeo.

En este contexto, y como viene marcando la tradición desde hace años, junto con estas delicias gastronómicas, se celebra una cita importante del calendario valenciano para cualquier adicto al buen comer, Cuina Oberta.

A este evento se van a sumar hasta ocho restaurantes con estrella Michelin que van a modificar también su oferta con menús pensados en base a los productos de temporada mediterráneos, y que estarán en sus cartas solo hasta el domingo 15 de noviembre.

Arrels, el restaurante instalado en las antiguas caballerizas del Palacio de los Duques de Gaeta. Cuina Oberta

Tres rangos de precios

Bajo el lema 'Valencia, la Despensa del Mediterráneo', los restaurantes que participan en estas jornadas se van a abastecer de productos de la Terreta. Sin embargo, no costará lo mismo en todos los establecimientos. En locales más populares el gasto será menor para degustar sus propuestas, mientras que en otros más reconocidos y galardonados habrá que dejarse más dinero.

De entre los 81 que colaboran este año en esta iniciativa, siete de ellos cuentan con una estrella Michelin, lo que supone casi un pleno de participación de los restaurantes con este reconocimiento en Valencia, ciudad que cuenta con ocho estrellados. Algunos de ellos son Arrels, Fiero o Fraula.

La Salita, con Begoña al frente es de los mejores restaurantes de verduras en España. Cuina Oberta

Además, va a participar el biestrellado Flores Raras, el cual se encuentra bajo la batuta de la chef mexicana Carolina Álvarez que llegó a estar durante seis años como mano derecha de Quique Dacosta en su restaurante y que ahora impregna todos sus conocimientos en su céntrico local.

En estos ocho, los menús van a costar entre 80 € y 100 € por persona, dependiendo de si se acude en horario de comida o de cena. Se podrán probar platos como el arroz albufera de pato azulón y setas, el nigiri de tonyina o lubina ahumada con zarzuela dripping.

Por otro lado, aparecen 11 restaurantes que están o bien reconocidos por la Guía Repsol, por el Bib Gourmand de Michelin o por We're Smart Green Guide. Entre estos, se encuentra 2 Estaciones, Tonyina o Saiti, el cual cuenta con 2 Soles Repsol.

En La Tonyina ya aparecen recetas más clásicas como la titiana. Cuina Oberta

Para estos restaurantes, el precio acordado es de entre 48 € y 56 € por menú y persona, lo que lo convierte en una opción más económica para probar los productos del entorno sin renunciar a este toque gourmet de sus cocinas.

El grueso de los participantes, un total de 62, son restaurantes más accesibles para el público general. Se trata de establecimientos con propuestas más sencillas pero no menos buenas, ya que promueven recetas de la tierra como la titaina valenciana en Bon Aire o la coca frita de La Barra de Anyora. El rango para ellos es de 28 € y 36 € en función de si se acude en horario diurno o nocturno.

Las paellas también van a tener su espacio dentro de las propuestas más accesibles. Cuina Oberta

Ojo, hay más actividades

Algunos de los participantes, además de los menús, complementan estas jornadas con experiencias pensadas en torno a la temática.

Se podrá desde catar vinos y visitar las Bodegas Nodus maridando con aperitivos de productos locales, hasta realizar talleres de cocina en Félix Chaqués Restaurant donde se aprenderá a elaborar los platos del menú que presenta el restaurante.

Para acudir a cualquiera de las comidas o cenas y aprender en cada una de las experiencias, se deberá reservar con antelación para no quedarse sin plaza. En la web de Cuina Oberta se puede consultar todas las propuestas, menús y precios de estas jornadas dedicadas al producto del Mediterráneo valenciano.