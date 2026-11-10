Con la llegada de esta nueva propuesta a Trèsde, el restaurante mantiene intacta su esencia: una cocina reconocible y estacional, de producto de calidad y profundamente vinculada con la cultura mediterránea.

El local madrileño liderado en cocina por Aitor Sua junto a sus dos amigos de toda la vida, uno de ellos a cargo de la sala y otro de la gestión, cuenta con la recomendación Bib Gourmand de la Guía Michelin por su buena relación calidad-precio además de un Sol Repsol.

Enclavados en el barrio castizo de La Latina y a medio camino entre una clásica casa de comidas y un bistró francés, su carta de mercado se renueva de cara a la temporada otoño-invierno con un recorrido por los tres principales países del arco mediterráneo exclusivamente para los meses de frío.

El equipo de Trèsde son, además de compañeros, grandes amigos. E.E.

Un diálogo entre tres grandes

El nuevo y corto menú de Trèsde viaja por tres de las gastronomías más importantes del mundo: la italiana, la española y la francesa. Cada una con sus puntos fuertes y diferencias conforma una carta en la que la tradición se mantiene y se respeta.

La fórmula para comer en este restaurante es un tanto curiosa. Se rige bajo los parámetros de la EPP: Entrante, Principal y Postre. Esta vez los platos para abrir boca se inspiran en Italia, los segundos en España y los broches dulces en Francia.

Por un precio de 56 € por persona, cada comensal puede elegir uno de cada para degustar una versión moderna del menú del día y que se mejora con un maridaje de tres copas de vinos de poca intervención o curiosidades de Jerez por 28 €.

El rodaballo es el palto icónico del restaurante y perenne en la carta. E.E.

Italia abre el apetito a través de tres entrantes. El más llamativo es el canelón de perdiz con chantarelas salteadas y bechamel de azafrán, un plato que reúne productos de temporada como es la caza menor, las setas y la pasta fresca hecha a diario.

Además, presentan dos elaboraciones con pescado: el vitello tonnato con la acidez de la naranja y la ensaladilla Waldorf con anguila ahumada que transmite la intensidad propia de este pescado.

La parte central del menú dirige su mirada al recetario español y a algunas de sus elaboraciones características con el producto en el foco y los fondos y salsas muy perfeccionados.

Dos pescados y dos carnes. Del mar proviene una de las novedades para esta temporada, el bacalao al pil-pil clásico homenajeando a la cultura vasca, además del representativo rodaballo de la casa que sigue siendo la referencia de la propuesta de Trèsde.

Esta temporada el bacalao se mete al pil-pil en Trèsde. E.E.

La parte cárnica la protagoniza también la caza, en este caso el lomo de ciervo con crema de apionabo, confit de bayas y emulsión de limón; se completa con una chuleta de cerdo ibérico, parmentier, un fondo de sus huesos y el toque de perejil y limón que promete una profundidad potente de sabor.

La última parada de este recorrido gastronómico tiene lugar en Francia, uno de los referentes internacionales en pastelería. En esta parte Trèsde incorpora tres elaboraciones que combinan técnicas clásicas, diferentes texturas y múltiples sabores.

Una pavlova con menor presencia de los frutos rojos pero igual, o más, de llamativa. E.E.

Uno de los grandes iconos es el éclair relleno de frutos del bosque con una masa delicada con la frescura y acidez de los arándanos o las grosellas. La pavlova es otro de los referentes pasteleros, aquí la hacen con mango, fruta de la pasión y cítricos, que pese a no ser plenamente francesa la integran en su menú.

La propuesta se cierra con un homenaje a los amantes del cacao. Una ligera mousse de chocolate al 75% con mucha intensidad y profundidad gracias, además, al AOVE, la sal y un crumble de avena.

Para quienes desean probar más el recetario de Trèsde, cabe mencionar que también se puede pedir a la carta y con precios uniformes: entrantes a 21 €, principales a 31 € y postres a 10 €.