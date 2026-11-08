La exposición, que puede visitarse hasta el 3 de enero, no es una retrospectiva al uso: es la primera gran muestra que disecciona cómo una pintora mexicana, prácticamente desconocida en vida, terminó convertida en la cara más reproducida del arte del siglo XX.

Es una exploración íntima y cercana del mito, sin mitomanía. Una radiografía de la construcción de un icono con múltiples facetas que fascinó a grandes intelectuales de su época, empoderó a mujeres de diferentes generaciones y ha sido bandera de diferentes colectivos.

Una propuesta que reivindica su figura artística y su alargada sombra más allá de la que Diego Rivera proyectara en su día. Y no la presenta como víctima, sino como una mujer que transformó todo su dolor físico y emocional en arte.

Uno de sus retratos más famosos en los que juega a romper las fronteras en artista e icono. Nickolas Muray.

Autorretratos como espejo

La aproximación a la figura de esta pintora tan diminuta como rotunda se hace en buena medida a través de los cuadros en los que ella misma se pintaba. Es como asomarse al abismo de sus ojos negros y habitar su poblado entrecejo.

Autorretrato con pelo suelto, más que un cuadro un alegato. Frida Kahlo. Tate Modern.

De hecho, entre los casi 150 cuadros que Frida Kahlo pintó, más de treinta son autorretratos, y buena parte de ellos cuelgan ahora en la planta tercera del edificio Natalie Bell.

Especial relevancia tienen el “Autorretrato con collar de espinas y colibrí (1940)”, "Mi vestido cuelga ahí" (1933), "Autorretrato con el pelo suelto" (1938) y el último que pintó, "Autorretrato con el doctor Farill" (1951).

Mirándola cara a cara, se establece un juego casi freudiano entre ella y el espectador, un territorio entre claoroscuros donde las metáforas y los símbolos están presentes en cada rincón.

Más allá del pincel

A la altura de otros iconos pop del siglo XX la trascendencia de la habitante de la Casa Azul no solo queda en el plano artístico. El recorrido traza cómo "su percepción de sí misma se desarrolló, se fracturó y se reconstruyó al compás de su deteriorada salud", tal y como apuntan en al Tate Modern.

Prendas y objetos personales completan el viaje por la vida y obra de Kahlo. Liam Man. Tate Modern

Pero no todo fue dolor en su vida. Sus amores, su identidad mexicana, su activismo social y su influencia posterior en el arte LGBTQI+ le han convertido en un referente de libertad en un país y una época en la que la mujer era de todo, menos libre.

Kahlo siempre rechazó la etiqueta de pintura surrealista, aunque el mismísimo André Breton describiera su obra como "una cinta alrededor de una bomba". La muestra recupera ese choque entre lo que ella quiso ser y lo que el mundo decidió ver en ella.

Un fenómeno de masas

Londres se ha volcado con esta exposición única y llena todos los rincones. Tate Modern.

La segunda mitad de la exposición mira hacia fuera: cómo la imagen de Frida saltó del lienzo a camisetas, carteles, portadas de revista y todo tipo de insospechados objetos.

Cristina Kahlo, sobrina nieta de la pintora, lo resume como "un arma de doble filo" ya que, en su opinión, "de alguna manera distorsiona lo que realmente fue: una gran artista".

Para ilustrarlo, el museo reúne obra de cinco artistas que se apropiaron de su figura: Rupert García, Julio Galán, Las Yeguas del Apocalipsis, Martine Gutiérrez y Nalini Malani.

Todos ellos, desde una perspectiva diferente, deificaron a Frida como madre de sus causas y sus distintos colectivos acabaron por ensalzarla.

Como parte de la muestra, la Tate organiza en diferentes fechas la charla "Frida: The Making of an Icon", en la que se profundiza cómo Kahlo pasó de pintora a fenómeno comercial. Una visión que arroja mucha luz y desvela algunos curiosos secretos.

Para completar el viaje

Si quieres tematizar un poco más tu escapada londinense, alójate en el Broadwick Soho, el hotel que mejor dialoga con el universo visual de Kahlo.

Flores, colores vivos y un sin fin de tejidos alegran las estancias del Broadwick, en SOHO. Broadwick SOHO.

Aquí, el interiorista Martin Brudnizki apuesta por el maximalismo más dramático con toques surreales y una colección de obras con autores que van de Bridget Riley a Francis Bacon.

Kol sorprende por una estética calmada y hogareña que potencia lo importante: sus platos. Kol. Trip Advisor.

Y para comer, el mexicano Kol, en Marylebone, es la mejor opción. Su chef estrella Michelin, Santiago Lastra, curtido en el pop-up mexicano de Noma, reinterpreta la cocina de su país con ingredientes británicos. ¡No te pierdas sus tacos de langosta y chile ahumado!