Uno de los fines de semana más esperados del otoño es el que se aproxima en los próximos días, el de Halloween. Son muchos los restaurantes y espacios que se preparan para unas jornadas en torno a esta temática, además de grandes hoteles de lujo y resorts.

Dentro de estos últimos, se encuentra la propuesta del Puente Romano de Marbella, el icónico resort emplazado en la Milla de Oro con el mar Mediterráneo de fondo y la playa de Nagüeles a sus espaldas.

Han organizado un fin de semana completo y con diferentes actividades donde la gastronomía de primer nivel, la coctelería de autor, la música y las actuaciones en directo darán forma a una propuesta concebida desde el glamour y la extravagancia para dar rienda suelta a la imaginación.

Aunque el verano haya acabado, este resort marbellí sigue siendo un destino aclamado por el lujo. E.E.

Por cada rincón del resort

Los espacios más emblemáticos de Puente Romano se sumergirán en el lado más misterioso y fascinante del Cursed Circus, que tendrá su epicentro en la zona de La Plaza y se distribuirá por los diferentes espacios gastronómicos que se encuentran en el complejo.

El viernes 30 se inaugurará el evento bajo una gran carpa instalada en La Plaza, el corazón del resort. Este, se convertirá en un gran escenario circense donde el misterio y la fantasía evocarán a los espectadores entre juegos de luces, melodías inquietantes y muchos acróbatas e ilusionistas interactuando con el público.

El espacio de La Plaza es el centro neurálgico del resort. E.E.

Los espacios que rodean al escenario principal, como Nobu, GAIA o COYA, se sumarán a esta atmósfera temática con creaciones cocteleras para la ocasión y con sesiones de tarot incluidas.

Según aseguran desde Puente Romano, el sábado 31 será el día de mayor esplendor del fin de semana. Cobrarán especial protagonismo COYA y COYA Club, donde desplegarán su faceta más enigmática a través de una programación en la que no faltará música en directo, danzas y espectáculos artísticos.

Todo ello, se fusionará con la gastronomía y la coctelería a la carta con platos pensados especialmente para la ocasión y con recetas temáticas por un precio de 75 € por persona.

La oferta coctelera del Puente Romano también se prepara para el fin de semana. E.E.

También se ha pensado en los más pequeños, quienes tendrán su particular cita en Pica Pica, donde se organizará una fiesta infantil con espectáculos de magia y el mítico 'truco o trato' a través de un mapa que los niños deberán seguir por el resort. Además, la noche contará con varias pizzas decoradas en torno a la temática por 45 € por persona.

Quienes prefieran algo más especial, en pareja o grupos pequeños de amigos, podrán acudir a la recepción en Claude's, donde las notas del piano suenan cada día bajo lámparas de cristal, para a continuación seguir en el Salón Andalucía con una cena más sofisticada y elegante a través de un menú degustación con un coste de 185 €.

Ojo que la cosa no queda ahí, pues la vestimenta será clave. Inspirada en la década de 1920, la gala invita a vestir de acuerdo a aquella época con plumas, perlas, lentejuelas y elegantes trajes inspirados en la era del Great Gatsby.

Las catrinas son la imagen más icónica de la festividad mexicana. E.E.

La festividad se cerrará el domingo 1 en primera línea de playa. El espacio de El Chiringuito se vestirá de color y simbolismo para rendir homenaje a una de las festividades más importantes de México, el Día de Muertos.

Los vestidos de catrinas engalanarán a varios personajes caracterizados para la ocasión, que posarán junto a un altar de muertos y llevarán a cabo un espectáculo de fuego combinando tradición con un amplio despliegue visual.

Por supuesto que no faltará la parte gastronómica, los tacos y el tequila tendrán su espacio en esta experiencia ofrecida por 150 € por persona.

Todos estos eventos y propuestas en torno a Halloween en el Puente Romano de Marbella, se pueden reservar a través de su página web para disfrutar en familia o con amigos de una de las festividades por excelencia en un enclave donde cada detalle se cuida al máximo.