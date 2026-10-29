Que este año Halloween caiga en fin de semana eleva el número de restaurantes y espacios que proponen nuevos conceptos para conformar, así, un entramado gastronómico y cultural de lo más atractivo.

Pensados para acudir con un grupo de amigos, con la familia o en pareja, surgen numerosos planes para disfrutar de la temática de Halloween en lugares icónicos como el Real Jardín Botánico o el Palacio de Linares.

Debido a la alta cantidad de propuestas temporales que llenan la ciudad, puede resultar hasta difícil escoger un itinerario que resulte interesante y particular. Por ello, estos son algunos de los puntos ideales para vivir un día cargado de gastronomía, naturaleza, misterio y un toque de terror.

Calabazas. Jesús G. Rodrigo | RJB-CSIC

Las calabazas, protagonistas

La calabaza es una hortaliza que alcanza su punto álgido durante los meses de octubre y noviembre. Es, además, el producto con el que más se confeccionan máscaras, se tallan figuras e incluso se crean exposiciones en torno a ella.

Para abrir el día y tras desayunar un pincho de tortilla en La Primera, una opción para sentarse tranquilamente en plena Gran Vía, o en el bar La Caracola, se puede acudir al Real Jardín Botánico para observar la tradicional exposición que recibe el otoño.

Las calabazas sirven como ornamentación y para un sinfín de recetas. Jesús G. Rodrigo | RJB-CSIC

Junto al invernadero Santiago Castroviejo, y más allá de relacionarse con la festividad de Halloween, el objetivo de esta exposición es mostrar al público la enorme variedad de este fruto.

De las más de 30 subespecies que existen de la calabaza, se podrán ver algunas como la 'de matanza', la novedad para este año, la 'Big Max' o la clásica 'calabaza de Halloween'.

Comer rodeados de una leyenda

El Palacio de Linares arrastra desde hace décadas una de las leyendas más sonadas de la ciudad, la del supuesto espíritu de Raimunda que sigue recorriendo algunas de las estancias del edificio. Se cuenta que la hija de los marqueses de Linares fue asesinada por sus propios padres y cuya alma continúa entre las paredes de la actual Casa América.

Más allá de mitos o historias, el restaurante que lleva el mismo nombre que este enigmático personaje, Raimunda, traslada a la mesa la tradición de la festividad mexicana por excelencia, el Día de los Muertos. Los chefs Aitor Mena y Agus Herrera han diseñado un menú exclusivo para esta jornada perfecto para comer frente a la Cibeles.

La decoración en Raimunda, al más puro estilo mexicano. La Fábrica

Con la idea de mantener los sabores y tradiciones arraigados a México, la experiencia comienza con un guacamole con chicharrón y totopos o una tostadita de maíz con atún rojo, a modo de entrantes. Para el plato principal, se puede escoger entre corvina pibil con crema de frijoles o carrillera con mole poblano.

El punto más especial llega con el postre. La calabaza en tacha es una de las elaboraciones más sonadas de México en estas fechas, por lo que desde Raimunda han querido versionarla en formato flan acompañada de una chantilly, tajín y pipas.

El precio del menú es de 46 € por persona. Además, habrá una tarotista para descubrir el futuro, una maquilladora para transformar a quienes quieran en catrinas, y un DJ amenizando en cada momento.

Un taller de sobremesa

A escasos dos kilómetros subiendo la calle Serrano, se encuentra el local de Supernormal, el comercio que ha revolucionado el producto ecológico y de cercanía en Madrid.

A partir de las 16:00h, acogen un taller pensado para los más pequeños, y también mayores, en el que cada participante podrá decorar su propia calabaza y llevarse a casa su creación.

En Supernormal, los productos eco también configuran galletas y protagonizan talleres. E.E.

Por un precio de 15,95 €, la tarde se redondea con una merienda que incluye algunas de las especialidades que ha lanzado Supernormal para estos días: spice latte de calabaza, cookie de matcha y chocolate, y tostada de aguacate con Crispy Spark.

Resolver un crimen, el colofón

En el Hard Rock Hotel y bajo el nombre de 'American Hard Rock Story', el Sessions Restaurants ubicado en la planta baja del hotel, se convertirá en el escenario de un crimen que busca a su culpable. Inspirada en el juego del Cluedo, los asistentes tendrán que sacar su alma de detective para resolver un asesinato muy misterioso.

Se trata de una cena teatralizada en la que, durante la misma, un grupo de actores irá representando las escenas del crimen, entre plato y plato, a las que los comensales deberán prestar mucha atención para tratar de descubrir al verdadero culpable.

Habrá espacios en los que sentirse como un auténtico detective e investigar. Pexels

Como la gastronomía también forma parte de la experiencia, el menú está conformado por unos nombres muy acordes a la temática. Los entrantes llevan el nombre de 'Los Tres Sospechosos' (croquetas de mac & cheese), 'Manos Manchadas' (alitas marinadas) y 'El Cuerpo del Delito' (totopos con guarniciones). De los tres, se escogerá uno por persona.

El plato principal lo protagonizan las hamburguesas. Bajo el término de 'Luto Riguroso', se deberá elegir una de las cuatro opciones que se sirve entre un pan negro como el carbón: tres de ternera y una de pollo.

Una terrorífica hamburguesa dejará de lado el crimen y centrará muchas miradas durante la cena. E.E.

Y de postre 'A Sangre Fría', una cheesecake con tierra de chocolate, frutos rojos y un coulis a modo de sangre sobre la tarta.

Con un pase a las 19:30h y otro para las 21:30h, la experiencia tiene un precio de 50 € por persona y cuenta con la opción de menú infantil por la mitad, 25 €.