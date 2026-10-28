Madrid tiene, desde el pasado 15 de octubre, un nuevo rincón dedicado al maestro Sorolla. La ampliación de su museo, en el número 68 de la calle Zurbano, reconvierte un antiguo garaje de Chamberí en un espacio expositivo de más de 2.000 metros cuadrados.

Un lugar concebido para celebrar el genio creativo del pintor valenciano y su virtuosismo para atrapar la luz mediterránea. Esta nueva sede completará el espacio de su casa histórica, cerrada desde octubre de 2024.

El nuevo edificio dialoga con la casa del pintor, no busca competir con ella, sino complementarla. El estudio Nieto Sobejano Arquitectos ha diseñado un patio interior que filtra la luz natural, cubiertas inclinadas y lucernarios que evocan los estudios del pintor.

Las salas se han diseñado como espacios diáfanos inundados de luz cenital. Museo Sorolla

A estos espacios íntimos se les suma una cubierta ajardinada con especies como la adelfa y el jazmín, presentes en los jardines históricos del museo. Plantas que, en su día, el propio Sorolla eligió personalmente

La primera exposición

Boceto para la decoración de la escalera de la Casa Sorolla. Museo Sorolla.

La ampliación se estrena con la exposición “Tras la casa del artista. Arquitecturas del Museo Sorolla”, comisariada por Covadonga Blasco Veganzones. El recorrido repasa más de un siglo de historia de la vivienda desde que Joaquín Sorolla compró el primer terreno en 1905 hasta la actualidad.

Incorpora pinturas, dibujos, documentos, fotografías y una maqueta arquitectónica que explica la construcción de la vivienda-estudio original. Una aproximación nunca antes presentada a uno de los proyectos vitales más importantes del artista.

Vista del jardín de la Casa Sorolla, uno de los rincones favoritos del pintor. Museo Sorolla

Lo más destacable son los diseños que el propio pintor hizo de su decoración y sus jardines y las transformaciones sufridas durante el siglo XX. La muestra se cierra con fotografías y vídeo de creadores contemporáneos sobre la casa ya vacía.

Foto original de la construcción de la casa de Sorolla en Madrid. Museo Sorolla

La muestra se completa con el documental “Hacer museo. Ampliación del Museo Sorolla”, de Jonás Bel. La entrada es gratuita y la exposición puede visitarse hasta el 10 de enero de 2027.

Un Chamberí por descubrir

La regia fachada del convento de las Reales Salesas. Rubén Pérez Eugercios. Flickr.

La llegada de este museo abre una nueva era en el ya de por sí concurrido barrio de Chamberí, uno de los más castizos de la ciudad. Y uno de los que congrega mayor número de edificios declarados monumento nacional: casi una treintena.

Entre ellos, el propio palacete de Sorolla, la Casa de las Flores (en Hilarión Eslava), el convento de las Salesas Reales (en Santa Engracia), la Escuela Superior de Ingenieros de Minas (en Ríos Rosas) o el Instituto Valencia Don Juan (en Fortuny).

La iglesia de San José de la Montaña preside la esquina de Fernández de la Hoz con Españoleto. Wikipedia.

Sin duda, es un distrito lleno de esa arquitectura ecléctica, religiosa y civil, que caracteriza Madrid. Una zona de la capital que no te puedes perder si eres un archilover.

Tips para disfrutar

Zona de restauración del coworking La Papa Studio. La Papa.

¿Dónde comer? Para una apuesta gourmet, no lo dudes: Coque (Marqués de Riscal, 11), el aclamado restaurante del chef Mario Sandoval. Si quieres algo más casual, Sala de despiece (García de Paredes, 21) es tu sitio. Una propuesta que rompió moldes y sigue dando que hablar.

Artesanía DYI. Con la actividad cultural de un distrito así, no podían faltar talleres como Lumbre y barro (Gaztambide, 24) o Hilario Studio Pottery (Sandoval, 13). Espacios donde realizar experiencias de una sesión o realizar cursos más en profundidad.

De compras. Si eres de los amantes de las tiendas efímeras y los mercadillos pop-up, no te pierdas las ediciones de Brutta Concept (Jerónimo de la Quintana, 10). Pero, si prefieres un espacio multimarca con lo último de lo último, tu lugar es Rughara (Santa Feliciana, 9).

Un nuevo coworking gastro. Y en una zona de Madrid tan activa no podía faltar un espacio multifuncional en el que poder trabajar, socializar y tomar algo de healthy food. La Papa Studio (Trafalgar, 22) tiene todo eso y más porque, también, es un specialty coffee.