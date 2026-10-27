El objetivo de estas cenas únicas es reunir a colegas de profesión en su propio espacio y jugar con los sabores latinos que los caracterizan. Los artífices de Pacto Raíz —André Chumbe, Rocío Martínez y Alex Marugán— organizan un ciclo de experiencias donde las propuestas de cada cocinero invitado se entrelazan con la esencia del local.

Esta tasca mestiza del barrio de Salamanca, que fusiona Perú, México y España en sus platos, celebrará unas veladas señaladas en las que sus fogones acogerán a referentes del entorno gastronómico de Madrid.

Tripea, Kuoco y Manifiesto 13 han sido los restaurantes elegidos para diseñar un menú inédito compuesto por ocho pases: cuatro elaborados por el invitado y los otros cuatro por el equipo de Pacto Raíz.

Rafa Bergamo, el chef de Kuoco, está siendo uno de los cocineros más sonados en los últimos tiempos en la ciudad. E.E.

'Pacto de Causas'

En Perú, causa (además de la tradicional receta limeña) es una forma cariñosa de llamar a un amigo. Precisamente de eso tratan estos eventos: disfrutar de la pasión por la cocina latina, crear mezclas inesperadas y compartir una buena mesa.

A los representantes de estos proyectos —Roberto Martínez (Tripea), Rafa Bérgamo (Kuoco) y Danitza Alpaca (Manifiesto 13)— les une una visión muy similar de la gastronomía, aunque con personalidades distintas que quedarán plasmadas en sus respectivos menús.

Cada una de las 'causas' tomará los mandos en una única velada. De este modo, Martínez lo hará el 28 de octubre; mientras que, ya en noviembre, Bérgamo será el protagonista el día 4 y Alpaca tomará el relevo dos semanas después, el 18.

La propuesta girará en torno a un menú degustación cerrado de seis pases salados y dos postres, con un precio de 65 € por persona con la bebida aparte.

La ostra en ceviche jipijapa de Tripea, estará el día 28 deleitando a quienes se acerquen. E.E.

De la mano del chef y alma de Tripea —ubicado en la barra del Mercado de Vallehermoso, galardonado como Mejor Puesto de Mercado en los premios Time Out Madrid Food & Drink 2024—, donde las cocinas latinas, el sudeste asiático y el recetario español se integran a la perfección, la noche promete gran intensidad.

Los fondos a base de ajíes o curris y la cuidada selección de especias serán los grandes protagonistas.

La propuesta de Kuoco promete ser, en línea con su restaurante, una de las más viajeras. Kuoco

Por su parte, Kuoco —que, al igual que Tripea, ostenta un Sol Repsol— aterrizará la propuesta de su chef. Nacido en Caracas y madrileño de adopción, Bérgamo elabora una cocina muy viajera y libre, con pinceladas de diversas partes del mundo. Siempre predispuesto a sorprender y con una actitud inquieta, el cocinero asegura una velada donde el picante, la acidez y los contrastes marcarán el ritmo.

Por último, cerrará el ciclo Manifiesto 13, un restaurante que construye su identidad alrededor de dos de las gastronomías más aclamadas de la actualidad: la peruana y la italiana.

El tiradito de vieiras de Manifiesto 13, una opción fresca y cítrica para el día 18. E.E.

Tras su paso por Mugaritz, Atrio u Oroya, su chef entrelaza ambas culturas a través de recetas y recuerdos personales, logrando un ejemplo perfecto de lo que debe ser la verdadera fusión.

Cabe mencionar también la cena ya celebrada a manos de Jonathan Ordóñez, el cocinero de Paschi, que pasó por Pacto Raíz para ofrecer unos recetarios clásicos peruanos desde una mirada contemporánea, enriquecida con influencias chinas y japonesas.

Para asegurarse un hueco en cada uno de los días, las reservas están abiertas en la web del restaurante anfitrión que promete ser un escenario perfecto para disfrutar estas propuestas internacionales y en constante dinamismo.