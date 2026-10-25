Marilyn Monroe es uno de los grandes iconos de la historia del cine ya no solo estadounidense, sino mundial.

Pese a los 64 años que han pasado desde su fallecimiento, su figura sigue dando que hablar en la actualidad e incluso continúan apareciendo imágenes suyas que hasta entonces habían pasado inadvertidas.

La huella de Marilyn permanece viva no solo en películas emblemáticas como Con faldas y a lo loco, Los caballeros las prefieren rubias o La tentación viene de arriba, sino también en retratos y fotografías de gran calidad que siguen recuperándose hoy en día.

En total, son más de 60 imágenes de la actriz las que van a ocupar durante tres meses el espacio de 27 Club, el escenario escogido dentro del hotel para mostrar al público algunos puntos de vista inéditos de uno de los símbolos de la cultura del siglo XX.

Una Marilyn Monroe sosegada y calmada durante sus últimas imágenes. Allan Grant

El foco está en las 15

Recuperadas y restauradas por los archivos de Chris Flannery y Jasob Grenne, las 15 obras procedentes de la sesión realizada por Allan Grant durante una de las últimas entrevistas que concedió la actriz, revelan a una Marilyn Monroe sonriente y de buen humor dos días antes de fallecer.

Mostradas por primera vez en Madrid, las imágenes corresponden a una charla que mantuvo con el periodista Richard Meryman de la revista LIFE el 2 de agosto de 1962 y son el foco de esta exposición denominada Marilyn Monroe 1926-2026: Las fotografías perdidas.

Durante el transcurso de aquel evento, Grant captó a una Marilyn alejada ya de las grandes producciones cinematográficas y de la imagen premeditada que se tenía de la estrella de Hollywood que fue.

Marilyn mostró un lado amable y cercano durante sus últimas entrevistas, dejando un recuerdo imborrable. Allan Grant

De las 400 fotografías que se realizaron en aquella sesión, esta es una pequeña muestra que había estado perdida durante más de seis décadas. Su recuperación permite observar una mirada más cercana, espontánea y sorprendentemente contemporánea de la actriz.

El conjunto de la exhibición también recoge diferentes sesiones, comprendidas entre 1953 y 1957 y realizadas por Milton H. Greene, donde se puede descubrir la versatilidad de la actriz y una faceta mucho más alejada de los focos en el transcurso de su máximo esplendor.

Algunas de ellas son los retratos reconocibles de "A Ballerina" y "The Hooker Sitting", que se han situado en la pequeña rotonda que recibe al visitante antes de entrar, en La Cúpula icónica del recinto.

"A Ballerina" muestra a la actriz dentro del papel de bailarina, ya que llegó a estudiar ballet y danza. Milton H Greene

La exposición estará en las paredes del 27 Club de forma temporal entre el 27 de octubre y el 18 de enero del próximo año. Un espacio que va a ver modificado por completo su habitual atmósfera proponiendo una nueva forma de adentrarse dentro de él.

A lo largo de los más de 100 años que lleva abierto The Palace, han pasado por sus instalaciones un sinfín de personajes reconocidos de la esfera pública como autores de la Generación del 27 o escritores internacionales de la talla de Ernest Hemingway, quien utilizó la barra de 27 Club como telón de fondo para una escena crucial de su novela Fiesta y elogió el Martini servido por los bartenders.

Este enclave es un lugar ideal para, además de descubrir la galería, degustar unos cócteles perfeccionados con el transcurso de las décadas, y que se refleja en el amplio catálogo de espirituosos y vinos.