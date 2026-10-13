Lisboa no cesa de reinventarse y apuesta con fuerza por convertirse en una de las principales capitales culturales de Europa. Más allá de los tranvías amarillos, los miradores, los clubes de fado y la luz del Tajo, hay otra ciudad más contemporánea que late con fuerza.

La hija del Tajo muda su piel con museos y fundaciones que se reinventan, galerías y nuevos hoteles a los que se suma una flamante gastronomía y una escena creativa que no deja de sorprender.

Este otoño, el MAAT ofrece una buena razón para volver a la capital portuguesa: la exposición VENUS – Valentino Garavani a través de los ojos de Joana Vasconcelos. La muestra podrá visitarse hasta el 22 de febrero de 2027.

Un diálogo entre arte y moda

La puesta en escena es monumental: moda y arte se fusionan sin reparo. Bruno Lopes. Cortesia Fundação EDP/MAAT.

La propuesta reúne más de 30 creaciones del diseñador, junto a obras icónicas y nuevas piezas de la artista portuguesa. Una conversación conceptual entre vestidos, esculturas e instalaciones en la que la moda deja de ser únicamente indumentaria para convertirse en materia plástica. Una reflexión susurrada sobre los límites entre diseño y arte.

La artesanía y el amor por el detalle protagonizan todas las piezas exhibidas. Bruno Lopes. Cortesia Fundação EDP/MAAT.

Vasconcelos, conocida por sus grandes instalaciones y por un lenguaje visual que mezcla cultura popular, artesanía y monumentalidad, ha creado aquí un recorrido específico que adapta el proyecto original, desarrollado por la Fondazione Valentino Garavani-Giancarlo Giammetti.

La elección del MAAT no es casual. El museo celebra su décimo aniversario y continúa explorando ese territorio en el que arte, arquitectura y tecnología se encuentran.

Y, para los amantes de la obra de Vasconcelos, hay una experiencia única: se pueden realizar visitas privadas a su taller, a escasos metros del MAAT.

Clasicismo con un toque de color, así de discretamente te espera Sana Mythic. Sana Hotels.

El hotel más sexy, en el corazón de la Baixa

La otra gran novedad está en la Rua do Ouro. Allí, Mythic Sana Downtown Suites acaba de abrir sus puertas en un edificio original del siglo XVIII. Un viaje por la mejor arquitectura de la Baixa pombalina fusionado con diseño contemporáneo.

Aquí las 48 habitaciones son todas categoría suite y cuentan con una particularidad más (y única en el país): los Golden Sleeves Butlers. Un exclusivo servicio de mayordomía disponible las 24 horas.

Vista de Grand Suite, la categoría superior, con acceso privado y amenities de Lalique. Sana Hotels.

El servicio comienza incluso antes de la llegada, con una conversación previa destinada a conocer las preferencias del huésped y continúa durante la estancia con una atención totalmente personalizada. Una nueva forma de entender el lujo urbano en la capital.

Tu residencia en Lisboa

El proyecto ha conservado la bella fachada histórica y transforma el interior en un espacio vibrante y sensorial donde el rojo y el negro son un binomio que hace de hilo conductor.

Las zonas comunes como el Lounge transmiten la suntuosidad de antaño, pero revisitada. Sana Hotels.

Las estancias se han concebido como residencias privadas: espacios amplios (como no hay otros en la zona), lounges, amplios baños… Todo está concebido para alejarse de la experiencia de un hotel convencional.

El Champagne Bar es una de las exclusivas experiencias que ofrecen. Sana Hotels.

Su propuesta se completa con BLACK MOON Gastrobar, un espacio íntimo para sólo treinta y dos comensales que sirve desde ostras a platos más elaborados, cócteles de autor y una gran selección de vinos. Si quieres champán, su Champagne Bar ofrece más de veinte marcas.

Tres planes VIP

SUD Lisboa se transforma a lo largo del día hasta acabar en un concepto gastro-musical por la noche. SUD Lisboa.