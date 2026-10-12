De cara a atraer a un público en busca de formatos diferentes y buenos bocados que llevarse al paladar, son varios los eventos que surgen alrededor del sector hostelero en nuestro país y, concretamente, en la capital andaluza, la XXV edición de Sabor a Flamenco, las Jornadas Gastronómicas de los Hoteles de Sevilla, gira en torno a ese carácter tan arraigado en la zona.

En este marco, la ciudad se convierte en una parada obligatoria para los amantes de la buena comida, ya que muchos de los hoteles ofrecen varias sugerencias fuera de carta y actualizan sus menús.

Entre ellos se encuentra el CoolRooms Palacio de Villapanés, ubicado en un antiguo edificio del siglo XVIII reformado y situado a escasos pasos del casco viejo de la ciudad. Es uno de los hoteles de 5 estrellas Gran Lujo más reconocidos de Sevilla, tanto por su alojamiento como por su gastronomía. Su restaurante, Los Rincones del Marqués, se suma a estas jornadas.

El Palacio de Villapanés de Sevilla se ilumina por las noches y su gastronomía nunca para a lo largo del día. CoolRooms Sevilla

Una carta 'con mucho arte'

Entre los 26 establecimientos que participan en esta edición, la premisa principal es trasladar el lenguaje del flamenco y alguno de sus conceptos a los platos pensados especialmente para la ocasión. Así, cada uno de los restaurantes situados en las instalaciones de los 26 hoteles, ha diseñado un menú diferente o varias propuestas fuera de carta que llevan esta tradición también a la mesa.

Entre otros, se encuentra el propio CoolRooms Palacio de Villapanés. Más allá de alojarse en alguna de sus 50 habitaciones y descubrir cada esquina de este hotel reconocido con 1 Llave Michelín, dentro, en el restaurante Los Rincones del Marqués, se puede disfrutar de una amplia oferta gastronómica que pasa desde un brunch a media mañana hasta un menú ejecutivo entre semana.

Además, todos los viernes se complementa la experiencia con actuaciones en directo de flamenco, reforzando su vínculo con la cultura de la región y convirtiendo el palacio, con bailaores y cantaores incluidos, en otro escenario al que acercarse durante las noches sevillanas.

Todo un homenaje a su tierra y cultura, el chef Jorge Cortés ha confeccionado un extra para las jornadas de Sabor Flamenco. Antonio Bellido

Pero será solo hasta el domingo 25 de octubre cuando estén disponibles las efímeras sugerencias creadas por el cocinero del restaurante, Jorge Cortés, con guiños a Sanlúcar, Camarón de la Isla, la Maestranza u otros recovecos de Sevilla.

El chef hispalense, cuya familia se dedica íntegramente a la cocina, ha diseñado un total de cinco elaboraciones que combinan ambos mundos populares de la cultura española y, sobre todo, sevillana: la gastronomía y el baile flamenco.

Tres de ellos tienen el producto de mar como protagonista: tortillitas de camarón de la Isla por alegrías, cazón en adobo con alioli de manzanilla al compás de Sanlúcar y la sopa de tomate sevillana con bacalao del Tardón.

Los fuera de carta del restaurante, van a ser un añadido para conocer la diversa gastronomía de Los Rincones del Marqués. CoolRooms Sevilla

La carne viene en forma de canelón relleno de rabo de toro de la Maestranza de Sevilla; y el toque dulce lo trae una leche frita con bata de cola, sin duda un 'aire' muy flamenco.

Cada una de las raciones, creadas especialmente para estas jornadas, tendrá un precio único de 14 €.

El brunch cada vez está más de moda, incluso los grandes hoteles ya lo incluyen en sus propuestas. CoolRooms Sevilla

Para quienes quieran conocer mejor todo lo que ofrece Los Rincones del Marqués, pueden descubrir su carta y sus diferentes espacios, como el Patio de los Naranjos, y disfrutar de una propuesta que mantiene la esencia andaluza que caracteriza al restaurante.

Como se ha mencionado anteriormente, sirven un brunch todos los sábados, domingos y días festivos entre las 12:30h y 14:00h, denominado el Brunch del Marqués, disponible por 40 €.

También, pensado para aquellas personas en busca de algo más concreto, pueden elegir entre dos menús degustación por 149 € y 189 €, respectivamente, o decantarse por su carta permanente con gran presencia de una cocina española de producto.