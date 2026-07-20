La capital del Turia tiene uno de los planes culturales más apetecibles de este verano y combina arte digital, moda y diseño. ¿Qué tengo en la cabeza?, la nueva exposición de Manuel Fernández, reconocido creador multidisciplinar, se ha convertido en lugar de visita obligada.

Tras décadas de éxito en las pasarelas internacionales y aclamado por su fusión de arte y moda, ahora explora nuevos territorios creativos.

Si su legado en el mundo del diseño se puede conocer a través de Fashion Art, hasta el 10 de octubre podrás descubrir su nueva faceta como artista digital en el MUVIM, Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat.

Manuel Fernández junto a la serie Místicos, una de las más comentadas de la colección. Fashion Art Institute

Un viaje visual donde las fronteras entre fotografía, arte contemporáneo y alta costura se diluyen como en un sueño. Fernández, regresa a su tierra con una propuesta íntima y contundente. Atrás quedan los años de creatividad con los más ricos tejidos como base de trabajo. Ahora, un lienzo digital absorbe, pixel a pixel, su arte. Eso sí, el cuerpo humano, sigue siendo fuente y destino.

Sobre él, el artista explora el subconsciente, los pensamientos silenciados o el incómodo frenesí del acelerado ritmo de nuestra era. Sus creaciones, poderosamente evocadoras, beben de tantas referencias que resultan inclasificables.

La obra de Fernández navega entre el surrealismo, la ironía y las referencias artísticas. Fashion Art Institute

Realismo mágico, hiperrealismo, moda, arte, diseño… Un mix en el que la exaltación de la belleza es el fino hilo que todo lo hilvana. Todo se articula a favor de un relato onírico que, en primer lugar, impacta por su belleza, después por la calidad de su ejecución y, finalmente, por el sentido del humor y la crítica a las convenciones.

Su conocimiento de los códigos de la moda, de las tendencias y del contexto cultural dan una profundidad inesperada a piezas que, de primeras, podrían ser consideradas meramente decorativas. Imágenes creadas digitalmente que acaban por transformarse en arquitectura emocional.

Esta serie es una alegoría en referencia al título de la exposición ¿Qué tengo en la cabeza? Fashion Art Institute

La muestra está estructurada como un estimulante viaje visual dividido en series temáticas. A veces inquietantes, otras irreverentes; románticas por momentos y, siempre sorprendentes. En peligro de extinción, animales amenazados aparecen en portadas de revistas de moda sustituyendo a las celebridades habituales.

En Naranja, el autor rinde un bello y casi fauvista homenaje a la propia Valencia, donde este color se convierte en el epicentro de la emoción y el territorio.

Fernández revisita la iconografía valenciana con una mirada futurista. Fashion Art Institute

El recorrido transita, también, por la dualidad del blanco y negro en la serie Místicos. En Vírgenes, descubrimos que lo cotidiano también habita en lo sagrado. Y en las colecciones monocolor, Fernández ofrece un potente juego conceptual: la luminosa calma de Amarillo, la hipnótica contención de Negro y la arrolladora fuerza de Rojo. Una trilogía cromática que captará tu mirada durante un buen rato.

¿Un consejo? Ve sin prisa y recréate en los detalles.En ellos reside el secreto del mensaje y la maestría de quien está decenas de horas detrás de la pantalla imaginando y puliendo cada instantánea.

Dónde: MuVIM, C/Quevedo, 10. Valencia

Horario: martes a sábado, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Domingos y festivos, de 10 a 20 horas

Hasta el 10 de octubre